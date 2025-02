¿Solo informamos compras? Por Fabián Medina







El Banco Central de la República Argentina nunca te informan el nivel de ventas de reservas del mismo día de la información. ¿Cuáles son los motivos?

Desde que asumió el actual gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica en un parte diario por redes sociales dos conceptos: el total de reservas brutas internacionales y las compras del día. Pero si revisamos en detalle nunca te informan el nivel de ventas del mismo día de la información.

Cuando nos ponemos a revisar en detalle y tomamos 2 (dos) días seguidos de esos cuadros verificamos. Por ejemplo, al tomar el día viernes 14 de febrero tenemos reservas brutas de 28.798 y compras de 37 millones y para compararlo con el día anterior (13 de febrero) teníamos 28.893 y 4 de reservas y compras, respectivamente. Para obtener las ventas de dólares para la intervención en los mercados y/o pagos de deuda debemos tomar el nivel del día anterior restarle el final del día y sumarle la compra del día, para obtener las reservas brutas del BCRA que se usaron para intervenir en los mercados y ese dato que surge para el viernes 14 de febrero pasado es U$S 132 millones de dólares.

Si lo pasamos a nivel semanal ese dato brinda compras de U$S 283 millones pero ventas de U$S 371 millones. Con lo cual no sólo surge que todo es un relato mal armado sino para que la gente no entienda la realidad económica ni financiera de nuestro país.

Si tomamos los datos de las últimas 9 ruedas de cambio/finanzas el resultado que nos brinda es compras por U$S 844.5 millones y las ventas fueron de U$S 1.502,5 millones por lo cual la mayoría de las jornadas siempre terminan dando más altas las ventas que las compras y eso además termina demostrando que el plan financiero típico del gobierno no solo no sirve sino que perjudica a nuestra Nación.

Esto en el análisis global de la economía y las finanzas argentinas en los últimos, mínimo, 6 meses viene otorgando los mismos resultados producto de lo denominado oportunamente por nosotros como un poco de marcado en la intervención. A esto hay que sumarle todos los días el uso indiscriminado de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que es el único que puede y tiene bonos 2030 de la nueva deuda externa reestructurada en 2021 para intervenir en los dólares llamados financieros (MEP+CCL) a niveles de mínimos de 150 millones diarios mayoritariamente. En la última semana hubo excedentes utilizados de cercano a los 500 millones de bonos con valor nominal U$S 1 cada uno, lo que equivale decir que sumaron U$S 500 millones adicionales a los del BCRA. Entonces en la segunda semana de febrero el estado nacional siguiendo su ritmo de intervención previa sumo más de U$S 2 MM, siendo congruente con lo dicho la semana pasada por Santiago Bausili (Presidente del BCRA) que “…estamos usando los dólares de la gente…”, queriendo expresar que están utilizando los encajes mínimos de plazos fijos en dólares, cajas de ahorro en dólares y hasta los del blanqueo que no podrían utilizarse. Que es coherente con la triplicación de la base monetaria que circulaba en 2023 solo en 2024, lo cual según la antigua teoría monetarista hoy llamada anarcocapitalismo, favorecería la suba de inflación de 120% en 2024 pero la realidad marca que ese nivel de inflación es en parte por la profundización del dólar en nuestra economía que cuando hay gobiernos que usan políticas de centro derecha a derecha solo generan niveles tremendamente inmensos de inflación pero que se agrava aún más cuando se toma como ancla inflacionaria los salarios/jubilaciones/ingresos y el tipo de cambio por los altísimos niveles de intervención que posee desde mínimo agosto 2024. Fabian Medina es analista económico y tributarista.