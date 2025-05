Nuevo papa León XIV: qué dijeron los portales en el mundo

Hubo fumata blanca en el Vaticano y la noticia del nuevo papa León XIV circuló por todo el mundo. Todos los medios se hicieron eco y, según el país, lo reflejaron de una manera particular . En Perú lo asumen como propio, en tanto en Estados Unidos, de dónde es oriundo el nuevo Santo Padre, y en Europa destacaron la rapidez con la que fue elegido, en dos días.

En su país natal, Estados Unidos, los medios de comunicación también lo destacaron como la principal noticia en todos los portales. The New York Times publicó: "Robert Francis Prevost es elegido como el primer papa estadounidense". Lo mismo hizo CNN en Español. The Washington Post destacó el simbolismo de su nombre papal, León XIV, y lo rapidez en la que fue elegida, apenas en dos días.