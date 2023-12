Paul McCartney en Brasil: nunca digas nunca jamás

Con el bajo Hofner a cuestas, Paul abrió la noche con “Can’t Buy Me Love. Las siguientes canciones recordaron su época con Wings: “Junior’s Farm” y “Letting Go”. Prosiguió con “Got To Get You Into My Life”, pasó por “Come On To Me”, “Let Me Roll It”, “Getting Better”, “Let Em’ In”, “My Valetine” (dedicada a su esposa Nancy Shevell, presente en el show) y “Love me do”, entre más. Durante ese recorrido, Paul pasó del bajo Hofner, a la guitarra eléctrica Les Paul y el piano. Luego de “Maybe I’m Amazed”, dedicada a Linda McCartney, viajó a la prehistoria con “In Spite Of All The Danger”, una de sus primeras composiciones (con George Harrison). Infaltable “Blackbird”, en modo acústico, y “Here Today”, primer homenaje a John Lennon. Paul pidió aplausos. El tramo final fue demoledor. “Ob Bla Di-Ob La Da”, “Band On The Run”, “Get Back”, “Let It Be” y “Live And Let Die” con un despliegue colosal de fuegos artificiales. Iban dos horas y media de show. MaCartney no había sido vencido por el calor. Cuando comenzó con “Hey Jude” el Maracaná se llenó de carteles y la armonía con el público fue total. Es el principio del final. Siguió “I’ve Got A Feeling”, y poco después, “Sgt Pepper “y “The End” .