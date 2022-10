Petróleo: la OPEP+ acordó el mayor recorte de producción de los últimos dos años

Estados Unidos había presionado a la OPEP para que no procediera con los recortes, argumentando que los fundamentos no los respaldan, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Las fuentes dijeron que no estaba claro si los recortes podrían incluir reducciones voluntarias adicionales por parte de miembros como Arabia Saudita, o si podrían incluir la subproducción existente del grupo. La OPEP+ cayó alrededor de 3,6 millones de barriles por día por debajo de su objetivo de producción en agosto. “Los precios más altos del petróleo, si son impulsados por recortes considerables en la producción, probablemente irritarían al Gobierno de (Joe) Biden antes de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos”, dijeron analistas de Citi en una nota. “Podría haber más reacciones políticas de Estados Unidos, incluidas liberaciones adicionales de reservas estratégicas, junto con algunos comodines que incluyen un mayor fomento de un proyecto de ley NOPEC”, dijo Citi, refiriéndose a un proyecto de ley antimonopolio de Estados Unidos contra la OPEP. JPMorgan también dijo que espera que Washington implemente contramedidas liberando más reservas de petróleo.

Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores, incluida Rusia, han dicho que buscan evitar la volatilidad en lugar de apuntar a un precio en particular. El crudo Brent de referencia subió a u$s93 por barril ayer. Occidente ha acusado a Rusia de convertir la energía en un arma, creando una crisis en Europa que podría desencadenar el racionamiento de gas y energía este invierno boreal. Moscú acusa a Occidente de convertir en armas el dólar y los sistemas financieros como el SWIFT en represalia por el envío de tropas rusas a Ucrania en febrero.

Decisión

Parte de la razón por la que Washington quiere bajar los precios del petróleo es para privar a Rusia de los ingresos petroleros, mientras que Arabia Saudita no ha condenado las acciones de Moscú. Las relaciones han sido tensas entre el reino y el Gobierno de Biden, quien viajó a Riad este año pero no logró asegurar ningún compromiso firme de cooperación en materia de energía. “La decisión es técnica, no política”, dijo a periodistas el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazroui, antes de la reunión. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, quien fue incluido en la lista de sanciones de nacionales designados especiales de Estados Unidos la semana pasada, también viajó a Viena para participar en las reuniones. El funcionario no está bajo sanciones de la UE.