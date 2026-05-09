Pese a la pax financiera, en la city crecen las alertas por el freno de la economía real y el clima político

Esta semana, la agencia calificadora Fitch mejoró la nota de la deuda soberana. Además el dato del IPI Industrial dio positivo. Pese a ello, en la city lanzan serias advertencias sobre la economía real y la imagen del Gobierno.

Si bien la percepción de los mercados financieros mejora - esta semana la agencia calificadora Fitch subió la nota de la deuda local de "CCC+" a "B-" -, informes de la city advierten que la actividad económica vinculada al mercado interno permanece estancada y la erosión del poder adquisitivo comienza a traducirse en un desgaste más visible del respaldo social al Gobierno . Al respecto, analizan cómo está cambiando la matriz productiva y qué desafíos trae aparejados este nuevo modelo económico.

En ese marco, explican desde Vectorial que la sustentabilidad del programa ya no depende únicamente de la consistencia técnica de sus variables macroeconómicas , sino también de la capacidad de mostrar resultados concretos sobre empleo, ingresos y consumo antes de que el deterioro político limite aún más los márgenes de maniobra. Y agregan que esto se debe a una combinación de factores preocupantes: desde el estancamiento de la actividad , la persistencia inflacionaria y los cuestionamientos políticos que empiezan a erosionar el capital simbólico construido durante el primer tramo de gestión .

Esta semana se conocieron los datos de marzo para la construcción y la industria que, si bien mostraron subas mensuales de 4,7% y 3,2% , respectivamente, debajo hay una problemática de base que continúa, al tiempo que los primeros datos de abril volvieron a generar dudas sobre una eventual recuperación. " Los sectores intensivos en empleo continúan mostrando señales de fragilidad . La producción automotriz cayó 10,1% en abril respecto a marzo y acumula un retroceso cercano al 19% en el primer cuatrimestre del año en relación al mismo período de 2025. Los despachos de cemento también registraron una fuerte contracción mensual de 11,7% , reflejando la persistente debilidad de la construcción y de la inversión vinculada al mercado interno ", ampliaron desde el mismo informe.

Para Parakeet Capital, el programa económico vigente contiene "un sesgo exportador" que no fue explotado. " La combinación de normalización cambiaria, reducción de retenciones y acceso al financiamiento externo configura un esquema que favorece a los sectores transables . No se trata de un giro cosmético, sino de una reorientación estructural del modelo productivo luego de décadas de protección al mercado interno".

Como se puede apreciar hace tiempo, la economía se mueve a "dos velocidades" : mientras el agro, la minería y la energía encabezan el crecimiento, lo contrario sucede con el consumo, la construcción y la industria . "Vaca Muerta es el activo ancla de esta transformación . La cuenca neuquina posiciona a Argentina como un exportador relevante de GNL y crudo liviano a medida que la infraestructura de su transporte se consolida. Ello, en conjunto con el potencial minero , podría aportar un diferencial de divisas que finalmente elimine la restricción externa histórica del país ", destacaron desde Parakeet.

No sin hacer una advertencia al sostener que "ese proceso no se consolida per se", sino que debe venir acompañado de microajustes en el entramado operativo. Para ellos, la solución es "una industria nacional que vire hacia esos sectores exportadores", buscando acoplarse a su cadena de producción. En otras palabras, debería producirse una mutación de la industria local. La consecuencia, claro está, es que algunos sectores serán sustituidos por bienes finales extranjeros, pero, para ellos, otros aportarán valor al integrarse con los sectores con ventajas comparativas.

"Ello no resulta trivial, dado que la industria manufacturera local es intensiva en mano de obra -localizada principalmente en el AMBA- y puede ser el foco más afectado en esta transición hasta que surjan nuevos sectores intermedios. Este proceso posiblemente implique un cambio en los tipos y niveles de consumo, como así también podrá ir incidiendo en el humor social. En esencia, significa cambiar de un modelo de mercado interno a externo, con la diferencia de que, dada la naturaleza de la reconversión -energía-, se combinaría con una moneda más fuerte al inicio", cerraron.

Deterioro de la aprobación social: ¿impacta en la economía?

El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde explicó en qué consiste el Súper RIGI. En referencia a los sostenidos cuestionamientos y las acusaciones de corrupción contra el jefe de Gabinete, el ministro aseguró que "lo de Manuel (Adorni) no tiene ningún efecto" en las inversiones. "Los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, en la política, y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora", detalló.

Sin embargo, algunos informes de la city resaltan que la situación es inversa. Tal vez las grandes inversiones extranjeras no se vean frenadas por un escándalo doméstico, pero la situación de la microeconomía sí estaría generando un impacto en los indicadores de confianza y aprobación de los últimos meses. "La explicación parece estar en el impacto de la aceleración inflacionaria y el freno de la actividad económica sobre el salario real", destacaron desde Facimex Valores.

Algunos de los indicadores que empeoraron son el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, que cayó 5,6 puntos porcentuales hasta el 40,4% en abril, encadenando cinco meses de contracción. También la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, que mostró una caída de la aprobación del Gobierno al 36%, con la desaprobación alcanzando máximos de la gestión en 61%. Por último, el relevamiento LatAm Pulse de Bloomberg y AtlasIntel midió una baja de la aprobación de Javier Milei al 35,5%, con la desaprobación subiendo al 63%.

"Aunque la elección aún está lejos, la confianza en el Gobierno es clave para el programa financiero por su correlación con los resultados electorales. Desde su creación a comienzos de siglo, el ICG tuvo una correlación del 70% con el porcentaje de votos positivos obtenidos por los distintos oficialismos en elecciones nacionales", explicaron esta semana desde Facimex.