Los préstamos en pesos al sector privado cortaron racha negativa en abril, impulsados por repunte en tarjetas de crédito

El financiamiento al consumo mejoró en el cuarto mes del año, aunque los préstamos personales no mostraron cambios significativos, en medio de la alta morosidad. Se vio un nuevo récord en los créditos en dólares.

Los préstamos en pesos al sector privado crecieron en abril, cortando así una mini racha de dos caídas al hilo . La mejora fue impulsada fundamentalmente por un repunte en el financiamiento con tarjetas de crédito , aunque también incidieron las líneas con garantía real y los adelantos a empresas.

De acuerdo con lo publicado por el Banco Central (BCRA) en su informe monetario mensual , el crédito subió 0,6% respecto de marzo , en términos reales. El financiamiento al consumo, que venía de retroceder en cinco de los últimos seis meses, exhibió un alza del 1,6%. "Este aumento se explicó por las tarjetas de crédito (+3,1%) . Los préstamos personales no mostraron cambios significativos para el mes", detalló la entidad que conduce Santiago Bausili en su informe publicado este viernes.

Cabe remarcar que, pese a que desde fines de febrero las tasas de interés comenzaron a bajar y a mostrar una mayor estabilidad, esto no se trasladó al costo de los préstamos a personas. " Los créditos diseñados para personas físicas (personales, prendarios y tarjetas de crédito) son los que mantienen tasas más altas , ya que, considerando el riesgo de impago, los bancos se cubren incrementando el spread entre tasas para mantenerse rentables", señaló hace días un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política ( IIEP ) de la UBA , elaborado por el economista Joaquín Waldman .

El riesgo de impago se apoya en las preocupantes estadísticas sobre la morosidad. Según un adelanto de la consultora 1816, el ratio de irregularidad tocó un nuevo récord en marzo y alcanzó el 11,5% para los créditos a familias ; dentro de estos, los peores números se ven en los préstamos personales, donde las tasas superan el 60% nominal anual y la morosidad gira en torno al 14%.

En efecto, la línea de personales no mostró una recuperación en abril, pero si lo hizo la de tarjetas de crédito. Asimismo, según el informe monetario, también tuvieron un aporte relevante los créditos prendarios, con un incremento real mensual del 3%. Por su parte, los créditos hipotecarios mantuvieron su tendencia alcista, con una suba del 0,7% versus marzo.

En cuanto al financiamiento de las empresas, se observó un comportamiento dual. Por un lado, los adelantos registraron un aumento del 2,4%, luego de tres meses consecutivos de caídas. Del otro lado, los documentos arrojaron una variación negativa del 2%.

Pese a la mejora de abril, la morosidad le pone un freno a la reactivación del crédito

Pese a las mejoras de abril, todavía no se perciben indicios suficientes como sostener que el crédito en moneda doméstica está en vías de recuperación sostenida. Para esto, la reducción de la morosidad y la mejora en los ingresos reales de la población serán fundamentales a futuro.

Desde el BCRA destacaron que "en términos generales, las tasas de interés pasivas ajustaron a la baja de manera progresiva durante el mes de abril, sin registrar episodios de volatilidad, reflejando las condiciones de liquidez del mercado". "La TNA pagada para los plazos fijos mayoristas (TAMAR) se ubicó en 23,1% al cierre del mes, lo que representa una disminución de 3,2 puntos porcentuales (p.p) respecto de fines de marzo. Por su parte, las tasas correspondientes a los depósitos a la vista remunerados de Prestadoras de Servicios Financieros (PSF) se mantuvieron prácticamente sin cambios, cerrando el mes en 14,3%", profundizaron.

Los créditos en dólares marcaron un nuevo récord, ante la estabilidad cambiaria

En paralelo, los préstamos al sector privado en dólares crecieron en u$s1.398 millones, impulsados por los documentos a sola firma. De este modo, cerraron el mes con un nuevo saldo récord de u$s22.732 millones, acumulando una suba promedio del orden del 53,8% en los últimos 12 meses.

"A diferencia del crédito en pesos, los préstamos en dólares al sector privado no paran de crecer impulsados por el aumento de depósitos en moneda dura y la estabilidad cambiaria. Cabe destacar que, por primera vez se concretaron financiaciones personales en moneda dura tras el cambio de regulación que permitió a los bancos prestar dólares propios -obtenidos por emisiones de deuda- a clientes fuera del sector corporativo", señaló al respecto la consultora Equilibra.

Por su parte, desde la consultora LCG sostuvieron que el financiamiento en dólares "pareciera ser que aún se percibe conveniente el financiamiento en esta moneda más que en pesos". "En los últimos meses, la cobertura de un préstamo dolarizado con futuros arrojó tasas inferiores a las de préstamos en pesos, aunque en abril esa brecha se acortó. Más allá de las expectativas registradas en ROFEX, si los agentes esperan que el tipo de cambio se mantenga, no va a haber un fuerte cambio en la dinámica, por los menos hasta dentro de unos meses", pronosticó la entidad.

Fuerte suba en los plazos fijos de Money Markey y billeteras virtuales

El informe del BCRA también reflejó un leve incremento mensual, del 0,5%, en el agregado monetario amplio (M3), que incluye el circulante en pesos, los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Dentro de estos componentes, el principal impulso provino de los depósitos a plazo, en particular de las PSF, relacionados con los Fondos Comunes de Inversión Money Market y las billeteras virtuales, que crecieron 5,2% real.

"Dichos agentes redujeron sus colocaciones a la vista remunerada y cauciones e incrementaron sus tenencias de depósitos a plazo fijo, en un contexto en que la Comisión Nacional de Valores (CNV) elevó el límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo tradicionales y precancelables del 50% al 60% del patrimonio. En tanto, se mantuvo el límite máximo conjunto del 70% de inversión en ambas modalidades de colocaciones a plazo", dijo el BCRA.

Mientras tanto, la Base Monetaria disminuyó 3% en abril, ya que la expansión de pesos producto de la compra de dólares del Central en el Mercado Libre de Cambios fue más que contrarrestada por la absorción en las colocaciones de deuda del Tesoro y de la misma autoridad monetaria.