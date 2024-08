A horas de declarar por el atentado, Cristina Kirchner denunció: "Los autores intelectuales duermen protegidos por Comodoro Py"

Además de cargar contra la investigación de la causa por poner el foco exclusivamente en los autores materiales, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y no profundizar sobre las hipótesis planteadas por parte de la defensa respecto a sus posibles vínculos con la política nacional , la expresidenta también cuestionó el encuadre que le dieron ciertos medios de comunicación masivos.

"De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho", cuestionó y agregó: "No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona".

En esa línea, recordó el editorial de Clarín titulado “La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá” en el que se vinculó el intento de atentado con el juicio por la causa de Vialidad. "Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín “La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá” (haciendo referencia a la “causa vialidad”), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… “Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala”", dijo.

La publicación fue acompañada por un video en el que se hace referencia a los detalles de la causa, la línea de investigación adoptada por la jueza María Eugenia Capuchetti y la crítica por no profundizar los posibles nexos del diputado Gerardo Milman y la familia Caputo con la autoría intelectual del hecho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1823456020703928676&partner=&hide_thread=false Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py.



Cristina Kirchner declarará este miércoles en el juicio por el atentado

La expresidenta declarará este miércoles a las 9.30 en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufriera en 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos". Las organizaciones sociales se autoconvocaron al Instituto Patria.

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo.

Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.

La ex vicepresidenta partirá a las 9 desde su domicilio hacia Comodoro Py, donde está previsto que su declaración ante el tribunal empiece a las 9.30.

Se espera la presencia de dirigentes y representantes sociales en señal de respaldo a la ex presidenta, quien una vez que finalice su declaración se dirigirá al Instituto Patria, a metros del Congreso, para saludar a organizaciones y diversos sectores que se autoconvocaron para recibirla.

Las críticas del kirchnerismo a la investigación por el juicio del atentado a Cristina Kirchner

"Diferentes voces vienen sosteniendo que este juicio juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado", advirtieron desde el Instituto Patria.

La defensa de la exmandataria también reprochó que "nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes".

"Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado", advirtieron desde el entorno de la ex mandataria.

En el juicio se intentan esclarecer los hechos ocurridos en la puerta de la casa de Cristina Kirchner y, para ello, el Tribunal Oral Federal N° 6 convocó a casi 300 testigos. Ese extenso listado incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas.