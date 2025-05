Para el Gobierno, "a los dirigentes del PRO sólo les queda la posibilidad de ir en la lista de La Libertad Avanza"

La Libertad Avanza no está dispuesta a negociar un acuerdo con el PRO en la Provincia,

Tras triunfar en las elecciones para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, en La Libertad Avanza (LLA) ahora se encaran las negociaciones para lograr un armado político que lleve a los libertarios a ganar la provincia de Buenos Aires. La estrategia que despliegan los principales colaboradores del presidente Javier Milei pasa por sumar dirigentes que respondan al proyecto político libertario y no por la realización de acuerdos partidarios.

Explican, al respecto, que en La Libertad Avanza llevaron adelante estas iniciativas porque están convencidos de que son las que necesita el país y “no por una negociación entre partidos” (en este caso el PRO). En consecuencia, consideran que los dirigentes amarillos acompañaron los proyectos del Gobierno porque estaban de acuerdo con su contenido, no por un acuerdo con la administración del presidente Milei y que, por lo tanto, no les pidieron apoyo y no están en deuda.