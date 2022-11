Agustín Rossi: "Que parte de la política no condene un intento de magnicidio legitima a grupos de extrema violencia"

En ese sentido, Rossi continuó: “Lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner es un proceso que no solamente se está dando en Argentina sino en los principales países del mundo, entre ellos, fundamentalmente, en EEUU”.

Sobre este punto recordó el reciente atentado del que fue víctima la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, donde una persona ingresó a su domicilio y atacó a su marido. Allí, convocó a reflexionar a la dirigencia política: “Esto que está creciendo en el mundo merece una mirada muy atenta de parte del conjunto de los dirigentes políticos democráticos”.

En otro tramo de su exposición, Rossi se refirió al rol de la oposición luego del atentado a la vicepresidenta: “Pasó desapercibido que Bullrich no haya condenado el intento de asesinato a CFK. Pero yo digo comparemos, si en el año 1987 Antonio Cafiero que era el presidente del Partido Justicialista no hubiese condenado la asonada carapintada de Semana Santa de 1987. No solamente la condenó, sino que estuvo al lado de Alfonsín. Ese hecho significó que los posteriores alzamientos carapintadas siempre tuvieron menos repercusión”.

Y remarcó: “Que un sector de la política no condene un intento de magnicidio lo que hace, en algún lugar, es legitimar el accionar de estos grupos extremistas violentos de derecha”.

El interventor de la AFI también se refirió a la denuncia que el organismo a su cargo realizó contra el grupo extremista violento de derecha Revolución Federal. Allí, resaltó algunos puntos del procesamiento dictado por el juez Federal Martínez de Giorgi y remarcó la importancia de investigar la conexión entre Revolución Federal y el grupo que intentó matar a CFK.