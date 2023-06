Alberto Fernández en Rosario: prometió más recursos para que "dejen de soportar a esa banda de sinvergüenzas"

Ante ello, Alberto Fernández apuntó: "¿Ustedes piensan que Agustín (NdR: Rossi), quien es mi amigo hace más de 20 años y quiero y respeto por su calidad política y condición humana, no me atormenta todos los días contándome lo que está pasando en Rosario? ¿Ustedes piensan que a mí me pasa desapercibido que en el homenaje a Maxi Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes delincuentes que azotan a la ciudad de Rosario, riéndose y burlándose de todos nosotros? Nada de eso me pasa desapercibido".