Afuera del Mundial 2026: qué pasó con Hervé Renard, el DT que predijo a Argentina campeón del mundo

El entrenador que anunció el futuro de la Albiceleste en Qatar 2022 no estará en Estados Unidos, México y Canadá.

El verdugo de la Scaloneta en Qatar 2022 no estará presente en Estados Unidos, México y Canadá.

La preparación para el Mundial 2026 entra en su recta final para muchas selecciones de fútbol , en especial para aquellas que buscan superar todo tipo de pronóstico para convertirse en las grandes sorpresas del certamen. Pero pese a que este equipo logró dar el golpe en Qatar, su federación consideró que era hora de separar sus caminos.

Hervé Renard , ahora exentrenador de Arabia Saudita , dejó el combinado asiático pese a lo que consiguió en la edición pasada. En el debut, derrotaron a una Argentina que llegaba con varios partidos sin conocer la derrota, dando un golpe de realidad que fue fundamental para que la Albiceleste se consagre campeona.

La salida de Hervé Renard se confirmó después de una Fecha FIFA muy negativa. Los Halcones Verdes perdieron 4 a 0 contra Egipto y luego cayeron 2 a 1 frente a Serbia , dos resultados que dejaron debilitada la continuidad del entrenador francés en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

Renard no formará parte del Mundial 2026, pese a que fue clave para clasificar al combinado nacional asiático.

Renard no era un técnico más para el planeta del fútbol. En Qatar 2022 estuvo al frente del equipo saudita que venció 2 a 1 a la Selección Argentina en el debut y le cortó un invicto de 36 partidos al equipo de Lionel Scaloni. Aquel golpe quedó todavía más marcado porque la Albiceleste se recuperó de esa derrota y terminó levantando la Copa.

El entrenador también fue recordado por su lectura posterior a aquel partido. Lejos de descartar a sus rivales tras la victoria, dejó una frase que ganó peso con el avance de la competencia: “Pasarán de fase de grupos y saldrán campeones del mundo” . El pronóstico se cumplió semanas más tarde, cuando la Selección derrotó a Francia en la final disputada en Lusail.

El francés había regresado al banco saudita en 2024, después de una pausa en la que dirigió a la selección femenina de su país. Entre sus etapas al frente del combinado asiático acumuló 73 partidos, con 31 victorias, 17 empates y 25 derrotas. Su despido lo dejó sin la posibilidad de dirigir su tercera Copa del Mundo consecutiva, luego de estar con Marruecos en Rusia 2018 y con Arabia Saudita en Qatar 2022.

Herve Renard FIFA Renard ya había dejado Arabia Saudita en el pasado, para dirigir a la selección femenina de Francia. FIFA

Quién es el nuevo DT de Arabia Saudita

El reemplazante elegido fue Georgios Donis, un entrenador griego de 56 años que firmó contrato hasta julio de 2027. Su llegada fue confirmada por la Federación saudita el 23 de abril de 2026, después de cerrar la salida contractual de Renard y resolver una búsqueda que se había activado con urgencia.

Donis no desembarcó como un nombre ajeno al país. Antes de asumir en la selección dirigía a Al Khaleej y ya había pasado por otros clubes locales, como Al Hilal, Al Fateh y Al Wehda. Ese recorrido le da conocimiento directo de la liga saudita, de donde suele salir buena parte del plantel convocado para las competencias internacionales.

Su carrera como técnico empezó en Grecia, con pasos por Ilisiakos, AE Larisa, AEK Atenas, Atromitos, PAOK Salónica y Panathinaikos. A ese recorrido le sumó ciclos en Chipre con APOEL y en Israel con Maccabi Tel Aviv, dos experiencias que ampliaron su perfil fuera del fútbol griego antes de consolidar su trabajo en Medio Oriente.

El Mundial 2026 será su primer gran desafío al frente de una selección absoluta. El objetivo inmediato será competir en una zona que no permite margen amplio de error, con un equipo que solo superó la fase de grupos una vez en su historia mundialista: fue en Estados Unidos 1994, cuando llegó a octavos de final y perdió 3 a 1 contra Suecia.

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Fixture de Arabia Saudita para el Mundial 2026

Arabia Saudita disputará su séptima Copa del Mundo y compartirá el Grupo H con España, Uruguay y Cabo Verde. Los Halcones Verdes tendrán sus tres partidos de la primera fase en Estados Unidos, con sedes en Miami, Atlanta y Houston.

vs. Uruguay. Lunes 15 de junio a las 19:00 en Miami.

Lunes 15 de junio a las 19:00 en Miami. vs. España. Domingo 21 de junio a las 13:00 en Atlanta.

Domingo 21 de junio a las 13:00 en Atlanta. vs. Cabo Verde. Viernes 26 de junio a las 21:00 en Houston.

El nuevo formato del Mundial 2026 le abre una ventana extra a los equipos que no terminen entre los dos primeros de su zona, ya que los mejores terceros también avanzarán a 16avos de final. Por eso, el cierre ante Cabo Verde puede tener un peso directo para Arabia Saudita: no sólo por la pelea interna del grupo, sino también por la tabla general que definirá los últimos clasificados a la siguiente ronda.