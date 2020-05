Alberto cruzó a quienes instan a levantar la cuarentena por la economía

"El area más conflictiva es la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y los que están al lado mio piensan igual que yo. Terminemos con esta discusión de que si abrimos la economía vamos a estar mejor, si abrimos la economía vamos a terminar como Suecia", explicó.



En este sentido, comparó la realidad argentina con la del país nórdico -que impuso pocas restricciones de circulación- y sostuvo: "Cuando a mí me dicen que siga el ejemplo sueco, la verdad lo que veo es que Suecia hoy cuenta 3.775 muertos con menos de la cuarta parte de habitantes de la Argentina. Entonces de seguir su ejemplo, hoy tendríamos 13.900 muertos". "He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo", agregó Alberto Fernández.

Además, respecto a la economía citó el caso de EEUU que aplicó mal y tarde las restricciones por no afectar su economía. "Aquellos que dicen que el problema de la cuerentena genera desempleo, en EEUU se produjo un aumento del 10% del desempleo. Tendrá 20 millones y medio de desempleados en los dos meses del coronavirus, mientras que en la crisis de 2008 llegó a 2 millones. Digo esto para que no mientan más, para que no preocupen más a la gente", insistió.

Por último, en la etapa de las preguntas un periodista le pidió que nombrara a quiénes se estaba refiriendo. "No hace falta. Los escuchamos en televisión, en las radios, explican por qué tenemos que abrir la cuarentena para proteger la economía, dicen que estamos matando gente. Todos sabemos quiénes son", cerró.

En la misma línea, el gobernador Axel kicillof evaluó: "Frente al clima que quieren generar nos toca seguir en casa. Nos toca quedarnos en casa y seguir cuidándonos"