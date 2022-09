Antes de dar su discurso en la ONU, Alberto Fernández se refirió al atentado contra Cristina.

"Las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. No debemos permitir que eso pase. No hay ningún problema con la derecha democrática, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deben tener cabida en el mundo de hoy", dijo al exponer sobre “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana” en la Universidad The New School, donde llamó a "construir un nuevo sistema internacional equilibrado y equitativo".