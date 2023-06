Alejado de Schiaretti, Juan Manuel Urtubey bajó su candidatura presidencial

Este martes, el propio Juan Manuel Urtubey oficializó la ruptura del espacio que tenía en conjunto con Juan Schiaretti. "Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad", interpretó el ex gobernador en radio Futurock, y analizó que "las ausencias de Cristina Kirchner y Mauricio Macri como candidatos ablanda mucho más cada uno de los espacios y se justifica menos una opción como la nuestra".