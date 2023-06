Para Urtubey, "se rompió" el espacio conformado con Schiaretti

"Soy consciente de que no tenemos la capacidad electoral. Cuando no hay posibilidad para un espacio es porque no se advierte esa necesidad", agregó en declaraciones a la radio online FutuRöck.

Sin embargo, aseguró que la propuesta de una cuarta opción para competir en las elecciones nacionales podría desdibujarse ante la ausencia de algunos referentes: "Hay que entender que las ausencias de la vicepresidenta Cristina (Kirchner) y del expresidente (Mauricio) Macri como candidatos ablanda mucho más cada uno de los espacios y se justifica menos una opción como la nuestra".

Urtubey y Schiaretti.jpg

Sin acuerdo en Juntos por el Cambio por la incorporación de Schiaretti

Luego de la reunión entre sus principales referentes este lunes, Juntos por el Cambio no llegó a un acuerdo por la incorporación del gobernador Schiaretti. El encuentro se dio en el Comité Nacional de la UCR y tras un debate intenso se pasó a cuarto intermedio, sin un entendimiento alrededor del desembarco del cordobés.

De todas formas, las partes no descartaron la posibilidad de seguir dialogando el ingreso de Schiaretti a la coalición opositora pero por el momento desde el PRO expresaron un rotundo rechazo.

Los principales impulsores de la llegada del mandatario cordobés son el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la UCR, Gerardo Morales. Por el contrario, los principales opositores son la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, y el candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez.