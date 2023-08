Aníbal Fernández consideró que la dolarización "no va a pasar nunca"

Sobre este último punto, cuestionó la propuesta libertaria y sostuvo que la dolarización "no va a pasar nunca". "Lo que están queriendo que se crea que se va a hacer, la realidad no va a ser esa. No están esos dólares y tampoco se sabe de dónde se los sacaría. Es mucha la grosería que se observa. Me preocupa cuando uno que no es ducho en la materia le mienten descaradamente para hacerlos trastabillar", señaló el dirigente en declaraciones radiales.