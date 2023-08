Aníbal Fernández habló de los robos coordinados y dijo que investigan si hay intencionalidad política

En diálogo con C5N, el ministro de Seguridad manifestó que no se puede caratular lo sucedido como "saqueos" sino que se trató de "un grupo de pibes con vocación de robar".

Al respecto, dijo que en caso es necesario "tomar cartas en el asunto, detenerlos y que paguen por esto".

En cuanto a posibles indicios sobre los presuntos responsables, Fernández dijo que "hay que hablar con responsabilidad" con lo cual evitó dar mayores precisiones.

"El nivel de organización, que no es muy serio, muestra la vocación de hacer una cosa gravosa. Tengo algunos videos que son de 2019, de Guaymallén. Hay cosas que son incomprensibles porque alguien se tomó el trabajo de buscarlas", aseveró.

Siguiendo esa línea, consideró que "no es una casualidad" que los hechos hayan ocurrido en distintas provincias al mismo tiempo. "No queremos que quede en la casualidad de haberse encontrado con hechos parecidos en provincias distintas. Hay una vocación de hacer daño y de lastimar a los argentinos, que ya están lastimados por demás en estos días por varias cosas", afirmó.

Además, señaló que estuvo en contacto con los ministros de Seguridad de las provincias afectadas.

Más temprano señaló que "desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica" y planteó: "Hemos tenido un hecho en la 1-11- 14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la Gendarmería con rapidez".

"No es por hambre", enfatizó el funcionario al tiempo que detectó "la actitud de generar un acto delictivo que traigan más confusión". "No han sido saqueos sino una acción que llame la atención. No hay una problemática social que cuidar y atender", argumentó.

Detenidos en Buenos Aires

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, reveló que hay 40 personas detenidas por las acciones coordinadas para incentivar saqueos en territorio bonaerense.

Tras los videos y las múltiples denuncias sobre supuestos saqueos ocurridos tanto en el conurbano como en otros puntos del país, el funcionario de Axel Kicillof dijo que hubo una "campaña masiva en todas las redes sociales" para incentivar los actos de vandalismo.

"Fue un bombardeo constante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche ya, a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron, de manera hasta diría coordinada, varios intentos de robo en diferentes supermercados y lugares comerciales", contó.