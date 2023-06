Aníbal Fernández: "Que Morales presente las pruebas que tenga"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , salió a responder los acusaciones del gobernador de Jujuy , Gerardo Morales , quien había responsabilizado al Gobierno de fomentar la violencia en la jornada de este martes. "¿Por qué me tengo que bancar dar explicaciones de lo que el gobernador diga? Que hable él, que no diga mentiras", sostuvo el funcionario del Gabinete nacional.

"Las Fuerzas Federales no pueden intervenir en la provincia sin el armado del Consejo. La Policía de Jujuy está actuando, nosotros no podemos hacer nada ahí", aclaró el ministro del Gabinete nacional. "No envio fuerzas especiales porque no hay necesidad", agregó.