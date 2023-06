Aníbal Fernández, tras las críticas de Cristina: "Los que amenazan son canallas y yo no lo soy"







El ministro de Seguridad le respondió a la Vicepresidenta, quien lo cuestionó al inaugurar un hospital en Santa Cruz.

Aníbal Fernández, tras las críticas de Cristina: "Los que amenazan son canallas y yo no lo soy".

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández se refirió a las críticas que esbozó el jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar la ampliación de un hospital en Santa Cruz. “Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”, sostuvo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según consigna el medio Infobae, el funcionario afirmó: "Lo que yo hice fue advertir que tenemos que acordarlo entre nosotros” en referencia al piso requerido para acceder a un lugar en las listas para las primarias, y que por eso insistió en que “si nosotros no lo podemos acordar voy a recurrir a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso del Partido Judicial ? Que me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y que yo tengo que interpretarlo sin saber adónde me querés llevar. Yo voy a recurrir si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes a la Justicia electoral para que dirima”.

las declaraciones del funcionario fueron en el marco de la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur, que se realizará bajo la presidencia pro tempore de la Argentina.

El jueves la titular del Senado hizo referencia a Aníbal Fernández, apoderado electoral de Daniel Scioli. “Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”.

“La señora (por Cristina Fernández de Kirchner) hace 20 años que me conoce, me han mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar. Estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar. Esto no va a cambiar”, comenzó pero luego cambió el tono. “Amenazar. Solo la amenaza la hacen los canallas. Yo no soy un canalla. No se lo acepto”, añadió el ministro. Cristina Kirchner, muy dura contra los que desde su propio espacio "amenazaron con ir al partido judicial" Horas después de la creación de Unión por la Patria, y a nueve días del cierre de candidaturas, Cristina Fernández de Kirchner protagonizó un acto en Río Gallegos, en el que criticó fuertemente a los miembros de su propio espacio que "amenazaron con ir al partido judicial", en referencia a las palabras del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, jefe de campaña del precandidato presidencial Daniel Scioli. Su intervención se dio luego de que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitiera un duro comunicado en el marco de la interna de la coalición oficialista. Fue la primera reaparición masiva en público de la vicepresidenta luego del acto realizado el 25 de mayo. El marco fue la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, que implicó una inversión de $63.000 millones. Estuvo acompañada por la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (al que Cristina Kirchner calificó como "un funcionario que sí funciona").