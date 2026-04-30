El llamado a internas para "normalizar" los PJ de Jujuy y Salta genera nuevos chispazos en el peronismo

El partido convocó a elecciones para el 25 de octubre en ambos distritos. Resistencias en sectores reactivos al kirchnerismo y dudas por el escenario jujeño tras fallo judicial.

El Consejo Federal Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunió en la Ciudad de Buenos Aires y le puso fecha a las elecciones internas en los PJ de Salta y Jujuy , ambos intervenidos por la conducción central. Los comicios se desarrollarán el 25 de octubre y buscarán "normalizar" las estructuras , frente a la resistencia de distintos dirigentes locales, que denuncian una "avanzada" del kirchnerismo.

Este jueves, los consejeros justicialistas se dieron cita en la sede de la calle Matheu 130 bajo la comandancia del senador José Mayans , a cargo desde que Cristina Kirchner comenzó su reclusión. Entre las principales puntos, se convocó al Congreso Partidario Nacional para el 19 de mayo con el objetivo de trazar una hoja común respecto a la reforma electoral, ficha limpia y financiamiento de los partidos políticos, entre otros temas.

A la par, se decidió llamar a elecciones internas en los PJ de Jujuy y Salta para el 25 de octubre, una definición que estaba pendiente y que genera resistencias entre los sectores reactivos al kirchnerismo de ambos distritos. De hecho, el gobernador Gustavo Sáenz (Salta) mantiene una pulseada frontal con Cristina por la situación de los peronismos provinciales.

Los interventores del partido salteño son el exdiputado Pablo Kosiner y Nora Canunni , quienes reemplazaron a Sergio Berni y María Luz Alonso , designados en un principio por la conducción nacional. Durante la reunión del Consejo, Kosiner brindó un panorama sobre la situación partidaria en la jurisdicción. Actualmente, la marca cuenta con 91 mil afiliados , aunque en el pasado supo trepar hasta 120 mil.

El dirigente detalló que numerosos militantes abandonaron el sello para acompañar otras escuderías de corte local. Por eso, anticipó que impulsarán una campaña a de afiliación masiva en busca de recuperar el terreno pérdido. Sostuvo, además, que las diferencias con el gobernador no son personales sino políticas. "Él tiene un mensaje en la provincia y otro a nivel nacional, que es el de acompañar al Gobierno. Nosotros pedimos claridad en el mensaje. No queremos frentes con sectores libertarios. El PJ es opositor", lanzó.

En el peronismo salteño descuentan que Sáenz competirá en la interna a través de algún representante. "Sin dudas, está obsesionado con quedarse con el partido", evaluaron

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pablokosiner/status/2049965658599813439&partner=&hide_thread=false Partícipe de la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista a fin de exponer un informe como interventor del distrito Salta.



En la oportunidad se tomó como iniciativa para elevar al Congreso Nacional del PJ la propuesta de cronograma de acciones a desarrollar y que… pic.twitter.com/8ETPAZoqxt — Pablo Kosiner (@Pablokosiner) April 30, 2026

En las elecciones legislativas de 2025, Sáenz compitió con Primero los Salteños, un sello propio escindido de la estructura oficial del PJ, que llevó como candidato al exgobernador Juan Manuel Urtubey. La fractura le desplegó la alfombra roja a La Libertad Avanza (LLA), que terminó imponiéndose. El oficialismo local quedó segundo, mientras que Urtubey, de Fuerza Patria, no pudo ingresar al Congreso.

Envalentonado por la medalla de plata, el mandatario norteño desafió a Cristina Kirchner y disparó: “La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo, desde Buenos Aires, las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1982900460684984519&partner=&hide_thread=false Sra. Cristina, usted intervino los PJ de Salta, Jujuy y Misiones para poner a dedo candidatos de La Cámpora que sean funcionales a usted y a su hijo. El PJ no es una pyme familiar.



Por una vez en la vida, hágase cargo de algo. Lo que pasó el domingo en el país es su… pic.twitter.com/H410ZVO1Nd — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) October 27, 2025

"¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Sra. Cristina, Ud. decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”, completó. Por último, pidió "volver al Partido de la Victoria" y que "no sigan destruyendo al PJ". "Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre", cerró.

En el Instituto Patria le espetan a Sáenz ser uno de los principales aliados de la administración de Javier Milei, una senda distinta al perfil opositor que pretenden para el partido. El líder norteño había amagado con no competir en las legislativas 2025 pero finalmente optó por jugar. Flavia Royón, su candidata, terminó ganando una banca en el Senado.

Pulseada abierta por el PJ de Jujuy

La situación en Jujuy es distinta. En 2023, Alberto Fernández, por entonces presidente del partido, tomó la decisión de intervenir el PJ provincial luego de que legisladores peronistas apoyaran la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, que incluyó numerosas protestas y represión en distintos puntos del distrito. Por entonces, se colocó al frente del sello a Aníbal Fernández y al hoy intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

A principios de mes, el proceso sufrió un duro revés: el juez federal de Jujuy Esteban Hansen dictó la nulidad de la intervención del PJ y ordenó dar marcha atrás con la expulsión de 300 afiliados, incluyendo a la senadora nacional Carolina Moisés. En paralelo, el magistrado designó al frente del partido a Ricardo Villada, un alfil del salteño Sáenz.

En diálogo con Ámbito, Moisés desestimó el llamado a internas por parte del PJ y remarcó que Villada "es el único que tiene la potestad de convocar a elecciones", de acuerdo a lo dispuesto por la Justicia, al tiempo que denunció que "en vez de buscar soluciones políticas, solo causan más problemas". Asimismo, manifestó su intención de comandar el justicialismo jujeño en un marco electoral "ordenado y transparente".

María Carolina Moisés La senadora nacional Carolina Moisés se opone la intervención del PJ de Jujuy. Mariano Fuchila

La legisladora denunció que el Partido Justicialista está "secuestrado" por el kirchnerismo y sostuvo que "no hay lugar para gobernadores, gremios ni senadores". Por último advirtió por "falta de conocimiento", ya que convocar a internas en octubre es un calendario perdedor. "Salta y Jujuy suelen adelantar sus elecciones para febrero o marzo, habría muy poco tiempo de diferencia", se excusó.

Moisés comanda "Convicción Federal" en la Cámara alta, un bloque que se escindió del peronismo y que al día de hoy integran el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Beatriz Ávila, ambos representantes de gobernador alejados del kirchnerismo. En un principio, también estaban Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (Jujuy).

Como contó este medio, los peronismos de las provincias aceleran ante la mala hora del oficialismo nacional. En territorio bonaerense, Axel Kicillof asumió al frente del sello y anticipó una campaña de afiliación masiva. Neuquén también renovó autoridades y ya designó a sus nuevos representantes en los espacios partidarios, mientras que el PJ de Santa Cruz convocó a internas para agosto.

Este viernes, en tanto, habrá un encuentro en Parque Norte de representantes del peronismo federal, al que asistirán dirigentes de todo el país, incluyendo a diputados, senadores e intendentes, con el objetivo de delinear una hoja de ruta con miras al 2027.

Semanas atrás, el Partido Justicialista de Misiones tuvo comicios intestinos luego de 27 años, un paso clave para dejar atrás su intervención. La pulseada se saldó con una derrota para el kirchnerismo en manos del dirigente Christian Humada. Al igual que en otras latitudes, el proceso no estuvo exento de tensiones. El diputado Alberto Arrúa, alineado con el oficialismo local, denunció que fue impedido de competir.