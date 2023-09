Atentado a Cristina Kirchner: un abogado defensor acusó a la jueza Capuchetti por "no hacer nada"

"El jueves pasado le marcamos a Capuchetti que Milman le entregó un celular que recién usó tres meses después del atentado, y omitió decir que tenía otros dos dispositivos al momento del ataque. En 7 días, la jueza no hizo nada . Una semana más para que Milman siga borrando todo", inicia el texto que publicó el abogado de la vicepresidenta en su cuenta de X.

En ese sentido, señala que ocurrió una "reunión en la que Milman y sus colaboradoras se asesoraron para borrar/cambiar sus teléfonos habría tenido lugar en oficinas de Patricia Bullrich (así lo dijo una de las colaboradoras de Milman). En 5 meses, no se tomó una sola medida para determinar los detalles de la reunión".

Para concluir, el abogado analiza que "vivimos en un país en el que un atentado contra una vicepresidenta y dos veces presidenta no es suficiente para que la justicia federal se anime a investigar a sus padrinos políticos".

Atentado a Cristina Kirchner: cuál fue la última novedad en la causa

Brenda Uliarte, presa bajo la imputación como coautora del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, presentó a través de sus abogados un escrito en el cual amplió su declaración indagatoria. En el texto, la joven detalló que intentó frenar el intento de asesinato contra la vicepresidenta, al mismo tiempo que vinculó a Fernando Sabag Montiel (autor material del hecho) con el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La abogada Sabrina Mansilla había hecho la presentación ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que está preparando el juicio oral, pero su intención era entregarlo a la fiscalía de Carlos Rívolo, donde sigue la investigación sobre la presunta vinculación de Milman con el intento de magnicidio.

En el escrito, Brenda Uliarte indicó: "Yo no sé por qué Nando (por Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás", detalló la joven en la presentación. Otro dato que sorprende es que vincula a Sabag Montiel con la organización violenta Revolución Federal.

La joven intenta despegarse del ataque a Cristina Kirchner y busca mejorar su situación en la causa, por la que se encuentra presa hace casi un año. Los dichos también apuntan a la "pata política" del atentado, una especia de conjura contra y una trama contra la Vicepresidenta.

Algunas pistas llevan a poner la mirada en Gerardo Milman y los vínculos con la política, algo que la jueza María Eugenia Capuchetti descartó al momento de elevar el caso a juicio. Justamente la única posibilidad que dejó abierta la magistrada fue la llamada "pista Milman".

En su declaración, Uliarte dice que lo escuchó a Sabag Montiel, su pareja, hablar con "una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces". La incógnita es tratar de dilucidar si se refiere a Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina asesora mano derecha de Milman.

"Yo nunca vi a (Gerardo) Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo", aseguró Uliarte.