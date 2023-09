Atentado a Cristina Kirchner: Uliarte declaró y vinculó a Sabag Montiel con Milman

En el escrito, Brenda Uliarte indicó: "Yo no sé por qué Nando (por Fernando Sabag Montiel) hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás", detalló la joven en la presentación. Otro dato que sorprende es que vincula a Sabag Montiel con la organización violenta Revolución Federal.

Algunas pistas llevan a poner la mirada en Gerardo Milman y los vínculos con la política, algo que la jueza María Eugenia Capuchetti descartó al momento de elevar el caso a juicio. Justamente la única posibilidad que dejó abierta la magistrada fue la llamada "pista Milman".

En su declaración, Uliarte dice que lo escuchó a Sabag Montiel, su pareja, hablar con "una chica, de nombre Carolina, y cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano, que no le rompa las bolas con los celos, en el mes y medio que estuvimos juntos me la nombró dos o tres veces". La incógnita es tratar de dilucidar si se refiere a Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina asesora mano derecha de Milman.

"Yo nunca vi a (Gerardo) Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo", aseguró Uliarte.

En la causa que investiga, entre otras cuestiones, la pérdida de información de los celulares de Milman, Gómez Mónaco es quien entregó un celular nuevo casi sin información, y se descubrió este año que tenía otro más. Era el mismo modelo que el que entregó el diputado de JxC, un iphone 14, que salió a la venta después del atentado.

"Yo fui un solo día a las sede de Revolución Federal, a vender copitos, que me llevó Fernando. El era parte de todo eso, yo no. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendía re bien", detalló la joven, imputada como coautora.

Sabag “siempre me decía que la quería ver muerta, que había cagado al país, pero eso lo dicen muchos argentinos. Yo la verdad no creí que fuera a ser en serio. Siempre creí hasta el mismo día del hecho que me estaba jodiendo para asustarme o manipularme", agregó.

Luego, aportó sobre el arma: "Un día trajo un arma y me asusté y al final era de juguete. Solo lo hacía para intimidarme y que yo creyera que él podía hacer cualquier cosa. Se hacía el malo con la gente pero después no hacía nada con ellos. Se la terminaba agarrando conmigo por eso siempre pensé que era mentira, que era un chiste de él”, concluyó.