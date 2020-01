Durante la gestión Cambiemos, el Banco Nación le otorgó préstamos a Vicentin por más de $18.000 millones

El vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, relató que al asumir la nueva conducción “se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y que no se habían cumplido la mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo”.

Según detalló, la deuda por los préstamos, que tuvieron lugar durante la gestión de Javier González Fraga, fue renegociada varias veces ante las irregularidades en los pagos y luego se fue ampliando por la evolución del tipo de cambio. “En estos casos el banco activa unos controles que acá no se activaron”, añadió.

“La empresa estaba en categoría 1, es decir que aunque estaba incumpliendo sus pagos era considerada una empresa normal. Se la pasó a categoría 4, que quiere decir que tiene alta probabilidad de incobrabilidad, el paso previo a la quiebra o a una convocatoria de acreedores”, agregó en declaraciones al programa Mañana Sylvestre por Radio 10.

Resumil afirmó que desde ese momento “se suspendió el flujo de recursos a la empresa”, pero la preocupación radica en que hasta el momento Vicentin no presentó al banco ninguna propuesta de pago: “Lo que ocurre habitualmente es que abran una vía de negociación con su cadena producción o entidades financieras. Pero no se advierte ninguna voluntad. En 2018 facturó 118.000 millones, es decir que la deuda era el 15% de esa facturación. Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes”.

“No podemos tolerar que los recursos que depositan los argentinos sean objeto de este tipo de maniobras. Lo ideal sería que la empresa no vaya a la quiebra en la situación actual, pero queremos recuperar el dinero. Por eso si no hay oferta de pago se tomarán otras acciones”, concluyó.

Deuda con sistema financiero y productores

Según se desprende de la central de deudores del BCRA, a la fecha la empresa tiene una deuda bancaria total de poco más de $23.500 millones, entre ellos los $18.000 millones tomados con el Banco Nación. Además la firma tiene cheques rechazados por un total de $60 millones.

Pero además acumuló deudas con el sector productivo y durante las últimas horas se reunió con representantes del sector para intentar esquivar la apertura del concurso de acreedores, que sería inminente con el fin de la feria judicial. En este contexto, durante el encuentro esbozó un posible plan de pagos que sería presentado oficialmente durante los primeros días de febrero.

Actualmente, la compañía comandada por la familia Padoan tiene una deuda total superior a los u$s1.000 millones, de los cuales u$s350 millones está contraída con productores, acopios y cooperativas por la compra de materia prima y justamente este sector es el que viene presionando desde hace semanas para que la firma presente en el corto plazo un plan de pagos concreto o, caso contrario, se daría de baja a la firma para operar en el mercado granario local.

Luego de que la empresa se declarara en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, se barajó la posibilidad de que venda parte o alguno de sus cuantiosos activos y también se especuló con que sumaría algún socio local para conseguir un espaldarazo y dejar atrás este default sin precedentes en sus 90 años de trayectoria.