Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y el gobierno de Axel Kicillof por el robo a un nene de 12 años + Seguir en









Un violento asalto a un menor en Tolosa, captado por cámaras de seguridad y viralizado en redes, desató el cruce más duro de la semana entre el oficialismo nacional y la Provincia. La senadora libertaria y el ministro Javier Alonso se respondieron sin filtros y con acusaciones cruzadas que van mucho más allá del hecho policial.

Fuerte cruce entre la exministra de Seguridad Patricia Bulrich y el actual encargado del área en PBA, Javier Alonso.

La senadora Patricia Bullrich volvió a tensionar el clima político con la provincia de Buenos Aires tras un violento episodio de inseguridad que tuvo como víctima a un menor de edad y calificó a Axel Kicillof de "inútil". El hecho ocurrió en la localidad platense de Tolosa, cuando un nene de 12 años caminaba rumbo a la escuela y quedó registrado en cámaras de seguridad. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió: "¿Qué le pasa @PatoBullrich, está nerviosa?".

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A través de sus redes sociales, Bullrich expresó su indignación por el hecho y responsabilizó directamente a las autoridades provinciales por la inseguridad. "¿Le roban a un nene de 12 años violentamente y dicen que está todo bien?", cuestionó la funcionaria. La senadora también sostuvo que en la provincia de Buenos Aires "asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada", y acusó a las autoridades bonaerenses de proteger a los delincuentes y abandonar "a los argentinos de bien". "Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy", concluyó Bullrich al referirse al caso.

Horas después de la publicación, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió. "¿Qué le pasa @PatoBullrich, está nerviosa?", dijo en principio. El funcionario provincial le pidió que tenga "dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña". "Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República. Nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia", puntualizó.

Alonso fue más lejos en su respuesta y evocó episodios de la gestión de Bullrich para darle vuelta el argumento: "Este 'no ministro' al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles. Es el mismo 'no ministro' que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre". El cruce dejó a la vista que ninguno de los dos actores tiene intención de ceder terreno en el debate sobre seguridad: es el eje sobre el cual se librará buena parte de la batalla legislativa del próximo octubre.

El hecho policial que encendió la mecha: un nene atacado de camino a la escuela El robo ocurrió el jueves alrededor de las 6.30 en la calle 29, entre 529 y 530 de Tolosa, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el ladrón, que cubría su cabeza con la capucha de un buzo, atacó por atrás al adolescente y lo arrojó al piso. El delincuente le revisó a la víctima los bolsillos del pantalón y le sacó la mochila y hasta el buzo. Cuando huía, el ladrón chocó contra un cesto de basura. Un vecino que observó el ataque persiguió al agresor, pero no logró alcanzarlo. El delincuente escapó con apoyo de un cómplice que lo esperaba con una moto. lanacion

Sobre el final de su descargo, el ministro Alonso preguntó: "¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?". La pregunta retórica enmarca el episodio en una disputa de fondo que trasciende cualquier hecho policial puntual: la pelea por la narrativa de la seguridad pública en el Gran Buenos Aires es, en última instancia, una pelea por los votos de millones de ciudadanos que cada día ven en la inseguridad su problema más urgente y que en octubre deberán decidir a quién confiar su representación legislativa.