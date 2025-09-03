Caso Pablo Grillo: reconstrucción balística concluyó que el gendarme no disparó de acuerdo al protocolo Por Vanesa Petrillo







En un informe, advirtieron que el proyectil fue lanzado al contrario de como indican las normas. El fotógrafo terminó con graves lesiones permanentes.

La reconstrucción balística realizada en la causa en la que se investigan las graves lesiones al fotógrafo Pablo Grillo descartó que el disparo del gendarme Héctor Guerrero haya sido en 45 grados hacia arriba o entre los 30 y 45 grados hacia abajo, como obliga el manual de las pistolas lanza gases aportados por Gendarmería a la causa.

Se trata del informe de la reconstrucción que se realizó el 11 de agosto, producido por la División Balística de la Policía de la Ciudad junto con los peritos de la querella y la defensa, y que fue incorporado a la causa.

La prueba demostró que si el gendarme hubiese disparado en cualquiera de esas dos formas, el cartucho de gas lacrimógeno jamás hubiera alcanzado a Pablo del modo en que lo hizo.

El CELS, que es querellante en el caso, recordó que esa fue una discusión central en el caso desde sus primeros días, en los que Patricia Bullrich salió a defender al gendarme y dijo que el disparo lo hizo “como indican los manuales”.

Mientras tanto, los videos mostraban a Guerrero disparar en ángulo horizontal y en dirección a las personas, algo que está terminantemente prohibido por su alto grado de peligrosidad y letalidad. Guerreo fue citado a declaración indagatoria para el 17 de septiembre, por la jueza María Servini que investiga el caso. El informe completo sobre el caso de Pablo Grillo Informe policía Pablo Grillo

