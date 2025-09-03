SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de septiembre 2025 - 12:19

Caso Pablo Grillo: reconstrucción balística concluyó que el gendarme no disparó de acuerdo al protocolo

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

En un informe, advirtieron que el proyectil fue lanzado al contrario de como indican las normas. El fotógrafo terminó con graves lesiones permanentes.

pablo grillo herido.jpg

Se trata del informe de la reconstrucción que se realizó el 11 de agosto, producido por la División Balística de la Policía de la Ciudad junto con los peritos de la querella y la defensa, y que fue incorporado a la causa.

Informate más

La prueba demostró que si el gendarme hubiese disparado en cualquiera de esas dos formas, el cartucho de gas lacrimógeno jamás hubiera alcanzado a Pablo del modo en que lo hizo.

El CELS, que es querellante en el caso, recordó que esa fue una discusión central en el caso desde sus primeros días, en los que Patricia Bullrich salió a defender al gendarme y dijo que el disparo lo hizo “como indican los manuales”.

Pablo Grillo.jpg

Mientras tanto, los videos mostraban a Guerrero disparar en ángulo horizontal y en dirección a las personas, algo que está terminantemente prohibido por su alto grado de peligrosidad y letalidad.

Guerreo fue citado a declaración indagatoria para el 17 de septiembre, por la jueza María Servini que investiga el caso.

El informe completo sobre el caso de Pablo Grillo

Informe policía Pablo Grillo

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias