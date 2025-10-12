Apareció el nene de 5 años que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el femicidio de su madre y su abuela







Producto de un doble femicidio en Villa Serrana, Córdoba, el niño fue hallado sano y salvo junto a su padre, quien quedó detenido como presunto autor de los asesinatos.

Encontraron al niño buscado en Córdoba.

La Policía de Córdoba confirmó que Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, fue encontrado este domingo por la tarde en buenas condiciones de salud. Estaba junto a su padre, Pablo Laurta, que quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño, ocurrido en el barrio Villa Serrana.

Según fuentes oficiales, el menor y su padre fueron hallados en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, mientras se sospechaba que se dirigían hacia Uruguay, país de origen del presunto femicida. La Fiscalía especializada en Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, investiga el caso como un doble crimen seguido de la sustracción del menor.

el-presunto-agresor-habria-secuestrado-a-su-hijo-DUOPMWWVKZDYZEOY6KCW6DHZCY El presunto autor del crimen, Pablo Laurta, es de nacionalidad uruguaya y habría huido con su hijo.

Antecedentes de violencia y denuncias previas El doble femicidio está vinculado a un historial de violencia de género. Luna Giardina, la madre de Pedro había escapado de Uruguay hace casi tres años, tras un intento previo de ahorcamiento por parte de Pablo Laurta. Según la periodista Yanina Álvarez, “Se hicieron varias denuncias ya en nuestro país contra él y tenía un botón antipánico, pero la mujer no llegó a presionarlo cuando este hombre ingresó para cometer el doble femicidio”.

El presunto autor también es señalado como administrador de la cuenta de X “Varones Unidos”, donde publica contenido sobre presuntas injusticias y hostigamiento en casos familiares. Giardina relató que Laurta ejercía control sobre su vida: “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”.

Tras el hallazgo de los cuerpos en San Pedro de Toyos, las autoridades activaron la búsqueda del niño y difundieron su fotografía en redes sociales, con el objetivo de localizarlo rápidamente y garantizar su seguridad.

