Preocupación por la salud de Pablo Grillo: el fotógrafo volvió a terapia intensiva y aseguran que "no evoluciona como se espera"

El fotógrafo herido durante una marcha de jubilados permanece en estado crítico y “neurológicamente está en una meseta”, según informó su familia.

La salud de Pablo Grillo , el fotógrafo atacado por Gendarmería en marzo durante una protesta frente al Congreso, volvió a generar preocupación. Tras ser trasladado nuevamente a terapia intensiva, los familiares confirmaron que “no está teniendo la evolución que se espera” y que su estado neurológico se mantiene estancado.

A través de la cuenta de Instagram "Justicia por Pablo Grillo", los familiares explicaron que el joven se encuentra “clínicamente estable”, pero que “neurológicamente está en una meseta” y agregaron que el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) “no es suficiente para cubrir todo el cerebro”.

A mediados de agosto, su hermano Emiliano indicó que Pablo sería operado nuevamente para colocarle una prótesis 3D en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció internado tras resultar gravemente herido durante la marcha del 12 de marzo.

Dos semanas después, los familiares precisaron que la última tomografía reveló que “el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando” . Por este motivo, la intervención quirúrgica debía realizarse para “cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión”.

pablo grillo.jpg Grillo fue operado para cerrar la válvula del LCR que funcionaba en exceso o mal.

La operación y su seguimiento

La cirugía se llevó a cabo este miércoles, según confirmó Fabián Grillo, padre del joven. Se trató de una “intervención menor” realizada con anestesia local. “Se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado y están viendo que posiblemente esté funcionando mal o en demasía la válvula, están viendo como evoluciona. Hoy le harán una tomografía”, explicó en diálogo con C5N.

En el comunicado difundido la noche previa a la operación, la familia expresó: "Continúa luchando, está con fuerza. El cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita. Gracias de corazón". Pablo había sido dado de alta el 2 de junio y derivado al Hospital Manuel Rocca, un centro de rehabilitación, donde continuaba con su recuperación antes de las nuevas complicaciones.