Procesaron al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo

Héctor Guerrero fue quien disparó al fotógrafo con un cartucho de gas lacrimógeno el 12 de marzo pasado, durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires.

El gendarme Héctor Guerrero , que disparó al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno el 12 de marzo pasado, fue procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de Capital Federal. Guerrero hirió brutalmente al reportero gráfico durante una manifestación en defensa de los jubilados frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires.

El fallo fue firmado por la jueza María Servini, quien determinó los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas , agravados por su condición de miembro de una fuerza de seguridad. El procesamiento del gendarme es, sin embargo, sin prisión preventiva.

Según consignó el juzgado, además del disparo que finalmente hirió a Grillo, Guerrero realizó otros cinco disparos de manera prohibida , por lo que se decidió también embargar sus bienes por $203.000.000 , al considerarlo proporcional al daño causado y a los gastos del proceso.

Esta causa se suma a un historial de investigaciones sobre el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, algo que se profundizó con la gestión libertaria, en un contexto de desmedido uso de la fuerza y escasa protección a la prensa.

Cuando fue herido aquel 12 de marzo, el cuerpo médico forense determinó sobre el fotógrafo: "Sufrió una herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo”. “Lesiones graves y gravísimas con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral. Si, real y concreto, las lesiones pusieron en peligro la vida del nombrado” , agregó el informe.

Cabe recordar que el manual del arma con el que Guerrero le propinó las heridas al fotógrafo indica: “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte. Los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza”.

El gendarme Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber hecho el disparo contra Pablo Grillo pero negó intención de herirlo: "Soy inocente"

Héctor Guerrero, el cabo de gendarmería que hirió gravemente a Pablo Grillo en el marco de la represión policial a la marcha de jubilados del 12 de marzo de este año, prestó declaración indagatoria este miércoles en el marco de la causa en la que se investiga su accionar, luego de que una granada de gas lacrimógeno disparada con su arma impactara en el cráneo del fotoperiodista, quien hasta hoy registra secuelas por el hecho. "Jamás tuve la intención de lastimar", se defendió.

El gendarme se presentó esta mañana ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en el expediente. En ese contexto, en primer término, se le hizo saber al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en haber efectuado "varios disparos con una pistola lanza gases marca "FM", con numeración de serie "00660" ubicada en forma horizontal y antirreglamentaria" en dirección a los manifestantes, entre los que se encontraba Grillo.