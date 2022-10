Juicio Vialidad: objetan el uso de prueba de la causa Cuadernos

“Esta cuestión novedosa debilita toda la prueba que la fiscalía quiere usar de ese expediente. Es el problema de usar causas que no tienen sentencia firme”, “lo que implica una limitación y afectación a la defensa en juicio”, argumentó el defensor.

La pericia oficial sobre imágenes de los cuadernos, hecha por la Superintendencia Federal de la Policía Científica, División Scopometría, confirma que hay correcciones hechas por otras personas.

En el juicio, los fiscales usaron una prueba de otro expediente: la pericia sobre uno de los celulares del ex secretario de Obras Públicas José López.

En la tercera y última jornada de su alegato, la defensa de Periotti formalizó el pedido de absolución en el juicio “Vialidad” que se sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz, a favor de Lázaro Báez.

Al comienzo de la jornada, el abogado Federico Paruolo puso de relieve las “mentiras” contra los imputados de varios testigos que declararon a lo largo del proceso entre ellos de Javier Iguacel, el ex Director de Vialidad y ex ministro y secretario de Energía de Mauricio Macri.

La fiscalía había pedido 10 años de prisión para Periotti. Para la defensa hay “certeza” de la inocencia del exfuncionario porque los hechos denunciados no se probaron, y porque se trató de una “guerra jurídica” contra la entonces oposición al gobierno de Mauricio Macri.

Jornadas anteriores del alegato final:

Violación de la defensa en juicio y prueba que no pudieron controlar: el abogado Paruolo cuestionó duramente la introducción arbitraria que hizo la fiscalía de mensajes del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Lopez. Los imputados no pudieron defenderse. Los fiscales no pudieron probar el “nexo causal”.

Doble persecución y violación al principio de congruencia: cuestionaron a la fiscalía por la calificación legal que impusieron que no corresponde a los hechos.

Violación del deber de objetividad por parte de los fiscales: “No vale todo”, en un juicio, hay que permitir a las defensas rebatir pruebas, y “esto no ocurrió en este juicio”. Los fiscales “ficcionaron”, explicaron los letrados.

Violación a la garantía del juez natural: “esto correspondía ser tramitado en Santa Cruz”, explicó el abogado Paruolo. Cuestionó el hecho de que el resultado del juicio va a ser revisado por jueces que fueron puestos como parte de la persecución a opositores, en referencia a las instancias superiores.