Arrecia furia de la tropa digital de Santiago Caputo contra Sebastián Pareja por su armado electoral en Provincia

Sin embargo, la guerra abierta tuvo como protagonista a Esteban Glavinich, quien maneja la cuenta de X TraductorTeAma, quien tomó la posta de las Fuerzas del Cielo. El lunes posteó contra Sebastián Pareja por haber puesto a Pablo Morillo, un exfuncionario de Axel Kicillof, en la Segunda sección electoral como segundo en la lista. “Vos sos un pelotudo y un hijo de puta” (sic), decía el posteo. Y agregó un video donde Morillo declamaba: "Nuestro gobernador Kicillof tiene todas las condiciones para ser Presidente. Está altamente calificado, es uno de los cuadros más importantes de Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/traductorteama/status/1947314384738324663?s=48&t=0a_57WwdWyadIobCAtI6iA&partner=&hide_thread=false Buenos días @SPareja_ , vos sos un pelotudo y un hijodeputa.

Te vas a la concha de tu madre. Abrazo.



"Nuestro gobernador Kicillof tiene todas las condiciones para ser Presidente. Está altamente calificado, es uno de los cuadros más importantes de Argentina"

Pablo Morillo,… pic.twitter.com/0obAHsL2Gs — Traductor (@TraductorTeAma) July 21, 2025

Los carpetazos siguieron este martes, con acusaciones a Claudia del Valle, candidata senadora de LLA por la Primera sección. Además de repetir los insultos, mostró capturas de pantalla donde se ve a del Valle compartiendo un Zoom con Estela de Carlotto. “Libertario línea Ejército Revolucionario del Pueblo”, agrega el posteo.

Karina se recostó no solo en Pareja, sino en “Lule” y Martín Menem, quienes desoyeron la estrategia de Caputo de no armar LLA puro en las provincias para no alterar el vínculo con gobernadores dialoguistas, claves para sostener al Gobierno en el Congreso. Un ejemplo se vio en Corrientes, donde los libertarios no cerraron con el gobernador Gustavo Valdés y presentaron por LLA a Lisandro Almirón. Los senadores correntinos terminaron votando con la oposición en el 6-0 que le propinó al oficialismo hace dos semanas en la Cámara alta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1947679990889304502&partner=&hide_thread=false Buenos días @SPareja_ hoy también seguís siendo un pelotudo y un hijo de puta.

La de hoy va porque anoche te hiciste el canchero.



Libertario linea Ejército Revolucionario del Pueblo. pic.twitter.com/MDecFY60vW — Traductor (@TraductorTeAma) July 22, 2025

Asimismo, la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” de Caputo y Parisini cuestionan que Pareja lleva a LLA a los despojos del peronismo. Karina prefirió recostarse en ese armado, e incluso en el PRO de Cristian Ritondo, para tener peso territorial. Lejos de los dirigentes más cercanos al ideario libertario que pretendía el asesor, con más handicap intelectual. Ahora, desde ese espacio apuntan contra Pareja por llevar a la lista de candidatos de La Libertad Avanza a barras bravas de Laferrere y Dock Sud, por ejemplo.

En esa línea, dos dirigentes libertarios, entre ellos un excandidato a intendente de Mar Chiquita, realizó una denuncia contra Sebastián Pareja y su mano derecha, Alejandro Carrancio -actual diputado provincial- por de vender candidaturas a dirigentes del kirchnerismo, como contó Ámbito.

La pulseada está abierta y pone en tensión al Triángulo de Hierra, que puede estirarse y hasta sumar otros miembros. Siempre bajo el axioma de que Karina es intocable para Javier Milei. El cierre de listas nacionales será el 17 de agosto, y nada hace pensar que la secretaria de la Presidencia no siga volcándose en los Menem.