Enojo Vaticano en la previa a viaje

El aprendizaje no fue lo único que quedó del viaje, también la perfomance (negativa) de Kicillof con los bonistas que, dicen, estaría complicando la negociación del propio ministro Guzman, ahora disparado para los Estados Unidos. “Japón no tiene Ministerio de Economía y no les va tan mal, por eso Saburo Okita, el inventor del famoso plan que lleva su nombre, siendo economista, fue destinado a la cancillería nipona”, comentaba un exdiplomático, sagaz observador, aunque los que escuchaban pensaron inmediatamente en los resultados que podría tener un Kicillof canciller… Esto, y el hecho de que los economistas locales “no entienden” a los productivistas, lo que ya se vio con Kulfas y la UIA; o con Guzman y Basterra, entre otros varios casos en apenas 5 semanas, está llevando a una excesiva expectativa sobre la reactivación económica a partir de un incremento del consumo local, con epicentro en la Tarjeta Social, aunque no pocos creen que el movimiento será muy desparejo, en rubros acotados de consumo masivo, y que no se va a extender lo suficiente como para descomprimir el malestar por la caída de los índices.