Senado avaló periodo de negociación para quita de fondos a Ciudad

El plenario de comisiones del Senado avanzó este jueves en la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires y aprobó la iniciativa que modificó la Cámara de Diputados al incluir un período de negociaciones de 60 días entre ambos Estados.

La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FdT), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y presidenta del plenario de comisiones, leyó los cambios introducidos por Diputados.

“La modificación del artículo 2 incorpora un período de tiempo, de 60 días, para que entre CABA y el PEN puedan empezar un proceso de diálogo mediante el cual puedan acordar, de alguna manera, una visión técnica de los montos requeridos”, comentó Sacnun.

El senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau (JxC) cuestionó por qué “ahora se abre un proceso de negociación y no se abrió antes”. Dijo que “la respuesta es clara, lo hacen ahora sólo porque hubo algunos frenos de actores que en Diputados reclamaron esta negociación. No lo hacen por el convencimiento, ni por el respeto a la institucionalidad sino porque necesitaron negociar votos en el tratamiento en Diputados y definieron esta mímica de negociación”.

Lousteau aclaró que “la Ciudad perdió 20 por ciento de su presupuesto por la pandemia. No existió esta voluntad, sino que además se siguen descontando 150 millones de pesos por día y además invitan a la Ciudad a que desista de sus reclamos porque le sacaron la plata en medio de la pandemia. No tratan de igualar, no es un tema de federalismo. Neuquén, Santa Cruz, Catamarca y Formosa, gastan más que CABA. La intencionalidad política es debilitar a un gobernador que no es afín a ustedes y que tiene una alta popularidad”.

El senador por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT) destacó que el gobierno de Mauricio Macri aumentó los ingresos de la Ciudad sin ningún criterio de razonabilidad. En ese punto destacó que “lo que se está haciendo es reparar una arbitrariedad insolente con los que menos tienen. Acá no estamos hablando de los fondos de la Policía Federal. Con ese argumento se le dieron fondos a la Ciudad para hacer cosas. Que cosas: romper y arreglar las veredas a cada rato, que es lo que hace Rodríguez Larreta”.

Luego de un duro cruce verbal entre oficialistas y opositores, el debate se dio por concluido y el proyecto pasó a la firma de los senadores participantes del plenario de comisión.