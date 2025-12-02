Comenzó el viaje de los F-16 que compró el Gobierno: los detalles del itinerario y cuándo llegan a la Argentina

Se trata de la primer tanda de 6 aviones caza que adquirió el Ministerio de Defensa. Su travesía comenzó originalmente en Dinamarca, y tras una escala en España, viajarán al país.

Los aviones de guerra se adquirieron como parte de un acuerdo bilateral entre Argentina y Dinamarca, con el respaldo de EEUU.

Luego de oficializarse la compra, los aviones caza F-16 comenzaron su travesía hacia nuestro país . Con una activa participación del saliente ministro de Defensa, Luis Petri, el Gobierno espera por el desembarco de la primera tanda de seis aeronaves, de las 24 que fueron adquiridas por un total de u$s300 millones.

Inicialmente, los F-16 partieron de Dinamarca hacia Zaragoza y luego Islas Canarias, España. Ahora, emprenderán vuelo hacia Sudamérica donde harán una escala en la ciudad norteña de Natal, Brasil, antes de llegar a territorio argentino.

En total, desde su partida de Dinamarca hasta su arribada al país, los aviones caza recorrerán más de 14.000km. Además, el operativo de traslado precisó el despliegue logístico de otras tres aeronaves: un Hércules , un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker - para el reabastecimiento en vuelo - que pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Se espera que las seis aeronaves arriben en Argentina el próximo viernes 5 de diciembre. Posteriormente, también llegarán el resto de aviones caza adquiridos por el Gobierno.

La travesía es seguida de cerca por Petri y su sucesor, el teniente general Carlos Presti. El actual titular de la cartera de Defensa abandonará su cargo el próximo 10 de diciembre para asumir como diputado por la provincia de Mendoza.

Las primeras pruebas de los F-16

En ese sentido, la llegada de los caza será el acto de cierre de la gestión de Petri. A su llegada, las aeronaves realizarán una serie de maniobras en distintos puntos estratégicos del país. En detalle, el 6 y el 7 de diciembre será turno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se estudia la posibilidad de extender las pruebas - hasta el 8 de diciembre - en Mendoza, San Luis y la Ciudad de Córdoba.

El itinerario de los F-16 finalizará el viernes 12, donde se realizará el acto formal que prevé la pre4sentación de las aeronaves en la base militar de Río Cuarto.

El arribo de los cazas F-16 obliga a encarar cambios organizativos y una fuerte modernización de infraestructuras. Según adelantó el ministro Luis Petri, la puesta en marcha del Programa F-16M demandará una inversión de escala histórica para adaptar instalaciones en distintos puntos del país y asegurar la operación plena del nuevo sistema de armas.

En el Área Material Río Cuarto, que será la primera base operativa de la flota, las obras entraron en su tramo final. Allí se ejecuta la renovación integral de la plataforma militar y de las calles de rodaje, intervenciones clave para garantizar condiciones adecuadas de mantenimiento y operación.

En paralelo, la VI Brigada Aérea de Tandil fue designada como nodo central de formación y capacitación de pilotos y técnicos. La unidad ya inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica. El plan incluye nuevos hangares, el tendido de alambrados perimetrales, un centro de monitoreo y la adecuación de los depósitos.