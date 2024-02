Comienzo de clases: Ctera aseguró que el paro nacional tuvo un "acatamiento del 80%"

" No puede haber una maestra, un maestro, un pibe, una piba, que según donde nació es lo que va a cobra r; según donde nació, es si va a tener oportunidades dignas para enseñar y aprender. Por esas leyes luchamos las y los docentes argentinos", advirtió la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, respecto a la suspensión de fondos nacionales.

En ese sentido, consideró que la situación que provoca el recorte de estos fondos en las "barriadas populares y en cada una de nuestras escuelas" es "verdaderamente terrible". Además, aseguró que "no alcanza la partida de comedor, no alcanza la partida de copa de leche, no hay plata para comprar guardapolvos, útiles escolares".