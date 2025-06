Con plan de gobierno incluido, Juan Grabois presentó su nuevo libro: "Hay que ir a la ofensiva"

No hay riesgos en apostar: Juan Grabois es una de las figuras más controversiales que irrumpió en la política a escala nacional . Respaldado por la representación de los trabajadores informales, un sector cuya ampliación no proyecta detenerse, puede sostenerse frente a una comisión teórica en la facultad más importante de la UBA y, horas después, terminar en un tenso cara a cara con otro dirigente en el prime time televisivo. Sintoniza con el histrionismo de redes sociales sin desprenderse de su rasgo académico, por lo que lleva publicado seis libros . El último, “Argentina humana”, fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires este 2025.

“Nuestra revolución es que se cumpla la Constitución”, escribe Grabois y en su proposición aparece el primer riesgo, no sólo porque su imagen -por acciones propias y ajenas- no está enlazada a la institucionalidad sino porque la evidencia electoral no parece estar premiando el sentimiento republicano. Luego amplía: “Se expresa una disociación cada vez más grande entre la letra del contrato social y la realidad efectiva de los contratantes. El contrato está pero no se cumple, no tiene vigor; en particular, las cláusulas destinadas a resguardar los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías populares”. Su premisa toma, entonces, cuerpo. Las reglas fundacionales de la democracia tienen que volver a aplicarse si se aspira a mayor equidad e incluso a mayor credibilidad en el propio sistema.