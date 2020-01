Cruces en Diputados por el proyecto de resolución para crear una mesa por las deudas provinciales

El proyecto de Juntos por el Cambio propone una mesa de trabajo integrada por la Presidencia de la Cámara de Diputados, la presidencia del Frente de Todos, las autoridades del Interbloque de Juntos por el Cambio, la jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio del Interior.

Aprobada esta resolución, el titular del interbloque Federal, Eduardo Bali Bucca, pidió introducir sobre tablas un nuevo proyecto de resolución que incluyera también a representantes de las provincias. La iniciativa también tenía el apoyo del interbloque Unidad Federal por el Desarrollo y del monobloque del Movimiento Popular Neuquino.

El principal argumento de este grupo de diputados era que el proyecto de resolución de Juntos por el Cambio no contemplaba a todas las provincias y que había sido acordado a espaldas de los bloques minoritarios.

Ante el reclamo, el titular del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, pidió no “romper acuerdos políticos y no mezclar las cosas”. “Después si el Gobierno Nacional decide sentarse con todas las provincias estaremos ahí también”, expresó y solicitó que el nuevo proyecto de resolución “no incorporase algo no consentido” por Juntos por el Cambio.

Con el compromiso de la bancada oficialista de apoyar, votaremos hoy un proyecto de resolución que presenté recién para crear una Mesa de Trabajo entre el Gobierno y el Interbloque Juntos por el Cambio que discutirá la sustentabilidad de las deudas de las provincias con la Nación — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 29, 2020

La reacción de los interbloques y bloques minoritarios no tardó en llegar. “Quedamos fuera de la mesa”, se quejó la diputada neuquina, Alma Sapag. “Entiendo que tenemos el derecho de participar junto a los bloques mayoritarios para tratar los problemas de nuestras provincias”, agregó.

En tanto, el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, expresó: “Estamos hablando de mesas de trabajo y la responsabilidad indica que podamos estar representados todos”.

Por su parte, el diputado justicialista por San Luis, Miguel Zotos, indicó: “El diputado Negri fue muy claro. Habló de un acuerdo con el Presidente de la Cámara. Están sectorizando y nosotros quedamos afuera”. “Unifiquemos los proyectos y pongamos a las partes que faltan porque en el proyecto que presenta Cambiemos no habla de los representantes de las provincias”, sentenció.

Acto seguido, Sergio Massa puso la resolución de los bloques minoritarios a votación. Como había sido presentado sobre tablas necesitaba los dos tercios de los votos de los presentes para ser aprobado. El proyecto fue finalmente rechazado con 123 votos afirmativos, 84 negativos y dos abstenciones.

Antes de levantar la sesión, Massa tomó la palabra y se comprometió a que “todas las provincias estén representadas en la mesa de negociaciones”.