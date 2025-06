NOTAS A FALLOS

El ajuste en cuestión había sido confirmado por el Tribunal Fiscal de la Nación. Sin embargo, la Cámara consideró configurados los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, a partir del reciente precedente “Telecom Argentina S.A.” en el que la Corte Suprema convalidó el criterio de que los dividendos no computables no deben ser asimilados a rentas exentas o no gravadas a efectos de limitar la deducción de gastos.