En vivo: Cristina aseguró que "montaron una fábula" para llevarla "de los pelos a este juicio"

Cristina: "Si no fuera abogada estaría en un estado de indefensión"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este viernes que "no puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho a ejercer la defensa". Y continuó: "Esta declaración que voy a hacer ahora no es una concesión del tribunal, si no hubiera sido abogada hubiera estado en estado de indefensión frente al tribunal".

Cristina Fernández de Kirchner felicitó en el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública a sus defensores "Beraldi y Llernovoy por el ejercicio de la defensa".

La Vicepresidente dijo en el marco del juicio oral por la obra pública que "se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani"