Javier Milei cierra su gira en Israel en un clima de tensión por el fin de la tregua entre Irán y EEUU + Seguir en









La visita se dio en un momento clave, con negociaciones internacionales en curso y un alto el fuego que no logra disipar las tensiones de fondo.

Milei junto a Netanyahu en el primer día de actividades en Jerusalén.

El presidente Javier Milei finaliza este martes su gira oficial por Israel en un contexto internacional marcado por la incertidumbre: en las próximas horas vence la frágil tregua vigente en Medio Oriente y crece la tensión ante una posible reanudación de las hostilidades.

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En las actividades previstas, el Presidente participará en la celebración por el 78 aniversario de la independencia de Israel y se convertirá en el primer líder extranjero en llevar una de las antorchas por las doce tribus. La agenda incluye un encuentro con rabinos y la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro. Tiene previsto llegar a Argentina mañana antes del mediodía.

El mandatario arribó el fin de semana a Jerusalén en su tercer viaje al país desde que asumió, con una agenda cargada de gestos políticos, religiosos y diplomáticos. Durante su estadía, visitó el Muro de los Lamentos, mantuvo reuniones con el primer ministro Benjamín Netanyahu y participó de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia israelí.

En paralelo, el Gobierno avanzó en acuerdos bilaterales orientados a reforzar la cooperación en áreas estratégicas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo, en línea con el alineamiento internacional que impulsa la Casa Rosada.

La visita se desarrolló mientras persiste una tregua temporal en la región, impulsada por Estados Unidos, que no logró disipar las tensiones de fondo. El alto el fuego entre Israel y actores como Hezbolá o Irán es considerado inestable y con múltiples focos de conflicto abiertos, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible escalada.

En ese escenario, la gira de Milei también tuvo un fuerte contenido político: el Presidente ratificó su respaldo a Israel y profundizó su cercanía con el gobierno de Netanyahu, consolidando un posicionamiento geopolítico que ya había explicitado en otras oportunidades. El regreso del mandatario está previsto para las próximas horas, justo cuando vence el plazo de la tregua, lo que agrega un componente de incertidumbre a un viaje atravesado por la dinámica de un conflicto que sigue lejos de resolverse.