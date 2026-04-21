Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 21 de abril

El dólar oficial avanzó por segunda rueda al hilo para culminar en $1.377 , mientras los dólares financieros operaron dispares. El dólar blue se mantuvo a $1.410.

En tanto, el S&P Merval escaló 1,5%, mientras que los ADRs anotaron mayoría de ganancias. No obstante, los bonos cayeron y el riesgo país subió a 526 puntos básicos.

Este martes, el INDEC difunde los resultados de las encuestas a supermercados, mayoristas y al sector industrial, con sus expectativas para los próximos tres meses. Al mismo tiempo, en el plano internacional mientras continúan las negociaciones entre EEUU e Irán por el fin de la tregua, EEUU da a conocer las ventas minoristas de marzo.