Caso Adorni: la inmobiliaria aseguró que el departamento tenía un costo mayor que el declarado en la operación + Seguir en









Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi fueron convocados a declarar y aseguraron que el inmueble tenía un costo cerca de u$s340.000.

Caso Adorni: la inmobiliaria aseguró que el departamento valía más que el monto declarado en la operación. Mariano Fuchila

Los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compra de un departamento vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declararon este lunes ante la Justicia y afirmaron que el valor del inmueble era significativamente superior al consignado en la operación. El testimonio se dio en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

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La martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, indicaron que la propiedad, ubicada en el barrio porteño de Caballito, había sido ofrecida originalmente a u$s340.000, es decir, unos u$s110.000 por encima de los u$s230.000 declarados en la transacción realizada por el funcionario.

adorni depto El departamento en Caballito había sido remodelado, lo que incrementaba su valor de mercado. Según detallaron, el departamento había sido remodelado, lo que incrementaba su valor de mercado. Además, Rucci calificó como “poco frecuente” la modalidad de pago acordada: 12 cuotas sin interés, una práctica inusual dentro del sector inmobiliario.

Una operación bajo la lupa judicial En su declaración, la martillera también aclaró que no participó en la hipoteca asociada a la operación. No obstante, señaló que ofreció la propiedad al hijo de una de las mujeres involucradas en la compraventa, Pablo Feijoo, quien le respondió que “ya tenía un interesado”.

De acuerdo con la investigación, Feijoo habría actuado como nexo entre las partes —su madre, otra jubilada y Adorni— y habría coordinado la operación, que se escrituró por u$s230.000. El esquema de pago incluyó u$s30.000 en efectivo y u$s200.000 financiados en cuotas sin interés, con vencimiento previsto para noviembre de este año.

Feijoo deberá presentarse el miércoles 22 en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación. Allí deberá entregar su teléfono celular y la documentación vinculada a la propiedad y a la operación. El viernes será el turno de Matías Tabar, contratista que realizó refacciones en una vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida por la esposa de Adorni. La ronda de declaraciones continuará hasta el 27 de abril, cuando declare Juan Cosentino, quien intervino en la venta de esa propiedad al matrimonio conformado por Adorni y Bettina Angeletti.

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