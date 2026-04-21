Dólar: se mantiene la demanda, pero el BCRA espera más oferta y una continuidad de la calma cambiaria

La cotización avanzó en el inicio de semana, aunque sigue lejos del techo de la banda. Desde el Banco Central destacan menor demanda para ahorro, ingreso de dólares corporativos y el impulso de la cosecha gruesa.

El dólar oficial comenzó la semana con una nueva suba, aunque el movimiento no alteró el escenario general de tranquilidad cambiaria que domina al mercado desde hace varias semanas. La cotización avanzó por segunda rueda consecutiva, pero se mantuvo todavía lejos del techo de la banda cambiaria y con una dinámica que, según el Banco Central, podría seguir favorecida por una mayor oferta de divisas en el corto plazo.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio subió $11,50 y cerró en $1.376 para la venta. Aun con ese avance, la cotización permaneció 22,6% por debajo del límite superior del esquema de bandas, que actualmente se ubica en $1.687,07.

En lo que va del año, el dólar mayorista todavía acumula una baja del 5,4%. Medido en términos reales, se encuentra en niveles comparables a los observados entre mayo y junio de 2025.

En el mercado minorista, el Banco Nación vendió el dólar a $1.400, mientras que el dólar tarjeta quedó en $1.820. Según el promedio relevado por el Banco Central de la República Argentina entre entidades financieras, la cotización minorista se ubicó en $1.397,09 para la venta. Entre los dólares paralelos, el contado con liquidación (CCL) operó en $1.468,29, el MEP en $1.414,76 y el blue se sostuvo en $1.410 en las cuevas de la city.

En la plaza de futuros, los contratos cerraron con mayoría de alzas de hasta 0,8%. Las posiciones negociadas muestran que el mercado espera un dólar mayorista en torno a $1.383 para fines de abril y cerca de $1.604 hacia diciembre. Durante la rueda se transaron aproximadamente US$1.011 millones en futuros, reflejando una operatoria activa ante el nuevo esquema cambiario.

Ahorro en dólares Para el director del BCRA cayó la compra de dólar para atesoramiento Pexels

El BCRA ve más aire para el dólar

Desde el Banco Central consideran que la dinámica actual del mercado cambiario le da margen adicional al Gobierno para sostener la estabilidad e incluso permitir nuevas bajas nominales del dólar en el corto plazo. Durante una exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, sostuvo que la demanda de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo.

El dato es relevante porque la compra de dólar ahorro había sido uno de los principales factores de salida de divisas durante el segundo semestre de 2025, en medio del proceso electoral.

Entre julio y octubre del año pasado, las personas físicas retiraron del sistema en términos netos unos u$s5.458 millones. En los cuatro meses siguientes, ese monto descendió a u$s2.362 millones.

A la menor demanda de billetes se suma una mayor oferta proveniente del sector privado. Según explicó Werning, todavía quedaban por liquidarse unos US$3.200 millones correspondientes a emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) realizadas por empresas. Esos ingresos funcionan como una fuente adicional de dólares para el mercado oficial y ayudan a descomprimir presiones sobre la cotización.

Otro factor clave para las próximas semanas será la estacionalidad del agro. El INDEC informó este lunes que las exportaciones crecieron casi 20% mensual en marzo, impulsadas principalmente por mayores ventas externas de maíz. En la city estiman que abril y mayo podrían mostrar cifras todavía más robustas, a medida que avance la liquidación de la cosecha gruesa. Ese flujo estacional de divisas suele representar uno de los principales soportes para el mercado cambiario durante el segundo trimestre del año.

En la última rueda informada, las reservas brutas del BCRA crecieron u$s4 millones hasta alcanzar u$s45.631 millones. Ese mismo día, la autoridad monetaria compró u$s75 millones en el Mercado Libre de Cambios, aunque operadores remarcaron que el ritmo de acumulación comenzó a desacelerarse respecto de semanas anteriores.

Con el dólar aún contenido, el foco de los inversores empieza a desplazarse hacia dos variables centrales: la velocidad de liquidación del agro y el comportamiento de la demanda privada de divisas. Si ambas tendencias se mantienen, el Gobierno podría sostener la pax cambiaria y utilizarla como ancla para moderar la inflación en los próximos meses.