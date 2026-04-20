Financiamiento pyme: debutaron los echeqs en dólares con tasas del 5% anual y marcaron un hito en el mercado de capitales

Dos SGR concretaron las primeras operaciones con cheques electrónicos en moneda extranjera, con costos hasta un tercio inferiores, y abren una nueva vía de crédito para pequeñas y medianas empresas.

Para operar con echeqs en dólares, las empresas deben contar con una cuenta bancaria en moneda extranjera y con la habilitación específica para emitir estos instrumentos, una condición que aún no está generalizada entre las pymes.

En un paso relevante para el mercado de capitales local, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) anunció que se concretaron las primeras negociaciones de echeqs en dólares , marcando un hito en la utilización de instrumentos de financiamiento en moneda extranjera para el segmento pyme.

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Las operaciones registradas incluyeron una negociación a 60 días con una tasa del 5% TNA , realizada por Ricardo Venturino S.A. junto a Acindar Pymes SGR , y otra a 90 días con una tasa del 6,2% TNA , avalada por Bind Garantías SGR en conjunto con Agronorte SRL . Según destacaron desde el sector, se trata de niveles de tasas hasta un tercio más bajos respecto de otras alternativas disponibles.

Para operar con echeqs en dólares , las empresas deben contar con una cuenta bancaria en moneda extranjera y con la habilitación específica para emitir estos instrumentos , una condición que aún no está generalizada entre las pymes.

La emisión se realiza directamente desde el home banking de la empresa y luego el instrumento se ingresa en la plataforma EPYME de Caja de Valores . Allí, la PYME selecciona una sociedad de bolsa (ALyC) y, en caso de estructurar una operación avalada, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) .

En ese proceso, la SGR otorga el aval , lo que permite reducir el riesgo , mientras que la ALyC se encarga de canalizar la negociación en el mercado .

Liquidez en dólares y plazos cortos

La negociación se concreta en el Mercado Argentino de Valores (MAV) y, según las condiciones pactadas, los fondos pueden acreditarse en dólares en la cuenta comitente el mismo día o al día siguiente. Luego, la empresa puede transferirlos a su cuenta bancaria y disponer de la liquidez.

Al igual que ocurre con los echeqs en pesos, se trata de instrumentos de descuento, que permiten anticipar fondos a partir de pagos diferidos, en este caso directamente en moneda dura.

Un nuevo punto de referencia para el crédito pyme

Estas primeras operaciones no solo validan la operatoria, sino que también empiezan a construir referencias concretas de tasas y plazos para este tipo de financiamiento en dólares.

Además, vuelven a poner en el centro del esquema a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cuya participación resulta clave para mejorar las condiciones de acceso al crédito y abaratar costos financieros para las pyme.

Desde CASFOG destacaron que, si bien se trata de operaciones iniciales, representan un paso concreto hacia la ampliación de alternativas de financiamiento en moneda extranjera, contribuyendo tanto al desarrollo del mercado de capitales como al fortalecimiento del crédito productivo.

La entidad adelantó que continuará trabajando junto a los distintos actores del sistema financiero para impulsar nuevas herramientas que mejoren la competitividad del entramado pyme.