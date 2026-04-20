Los bonos en dólares abren en negativo en Wall Street en un contexto internacional menos optimista + Seguir en









Irán volvió a imponer el cierre de facto del estrecho de Ormuz. El alto el fuego en la guerra de Irán, que debía durar hasta el martes, quedó en entredicho después de que EEUU confiscara un buque de carga iraní.

Los precios del petróleo se disparaban y los futuros bursátiles caían el lunes.

Los precios del petróleo se disparaban y los futuros bursátiles caían el lunes, después de que el aumento de las tensiones en Oriente Medio redujera al mínimo el tráfico marítimo hacia y desde el golfo Pérsico, aunque los operadores mantuvieron la esperanza de que se llegara a una solución y los mercados bursátiles asiáticos avanzaban hacia máximos históricos. En ese marco, la deuda soberana argentina abre en negativo en Wall Street.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por su parte, en la plaza local, los bonos cotizan mixtos, los que más suben, son el Global 2046 (+0,7%), y el Global 2030 (+0,7%), mientras los que más caen son: el Global 2041 (-0,2%) y el Bonar 2035 (-0,1%).

Paralelamente, en lo que se refiere a noticias locales, el viernes pasado, el BID anunció una garantía de u$s550 millones para Argentina. La confirmación se dio un día después de que el Banco Mundial anunciara también que está trabajando en una garantía por u$s2.000 millones. "Ambas garantías contribuirían a concretar un préstamo sindicado a un costo menor al que Argentina tendría mediante la emisión de deuda bajo ley Nueva York", explicaron desde Max Capital.

Y agregaron: "Si bien el préstamo sindicado aún no fue oficializado, la operación podría ser similar a la realizada por Panamá hace algunos meses con el Banco Mundial. A modo de referencia, en el caso de Panamá, la garantía fue anunciada en diciembre de 2025 y la transacción se concretó en febrero de 2026, lo que sugiere que aún podría faltar algún tiempo para que el préstamo sindicado se materialice".

S&P Merval y ADRs El S&P Merval cae 0,3% a 2.881.492,100 puntos. Las acciones líderes que más bajan son los papeles bancarios de la mano de Grupo Supervielle (-2,4%), Grupo Financiero Galicia (-1,9%) y Banco Macro (-1,8%). Entre los ADRs cotizan mixtos, los que más suben son Cresud, Edenor e YPF, con el 2,6%, 1,3%, y 1,1%, respectivamente.