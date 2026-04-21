Los futuros de Wall Street adelantan un rebote y el petróleo sigue en torno a u$s95 + Seguir en









En paralelo a las negociaciones en Medio Oriente, los inversores vuelven a focalizarse en las inversiones de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial.

Las grandes empresas tecnológicas se preparan para publicar sus resultados esta semana. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este martes pese a las crecientes dudas sobre las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, antes del fin del alto el fuego de dos semanas. En este contexto, el renovado entusiasmo por la inteligencia artificial impulsa la demanda.

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Los inversores también estarán atentos a la audiencia de confirmación en el Senado de Kevin Warsh, el candidato del presidente estadounidense Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, a la que Trump ha criticado repetidamente por no haber recortado las tasas de interés con mayor rapidez y contundencia.

Ninguna delegación iraní ha partido aún hacia Pakistán, informó el martes la televisión estatal iraní, desmintiendo las noticias internacionales que anunciaban el viaje de representantes iraníes a Islamabad y las fechas previstas para las conversaciones con EEUU.

Los precios del crudo Brent bajan apenas un 0,18% durante la jornada, situándose en torno a los u$s95,28por barril, mientras que el barril WTI de crudo sube 0,14% hasta los u$s87,5.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas El último catalizador fue Amazon, que anunció el lunes que invertirá hasta u$s25.000 millones en Anthropic. Depositphotos Las claves de esta jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,38% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,44%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,57% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son UnitedHealth Group (+6,8%), Humana (+4,1%) y MSCI (+4,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Cincinnati (-23,9%), SBA Communications (-7,11%) y Extra Space Storage (-6,36%). El último catalizador fue Amazon, que anunció el lunes que invertirá hasta u$s25.000 millones en Anthropic. Gran parte del entusiasmo por el desarrollo de la IA y el gasto que podría impulsar un auge de la actividad económica se vio atenuado durante las primeras semanas de la guerra con Irán. Pero mientras las mayores empresas detrás de este fenómeno se preparan para publicar sus resultados esta semana, los inversores vuelven a centrarse en los aspectos fundamentales de las empresas. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,40%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,51% y el CAC francés acompaña con 0,09%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,07%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,07%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,72% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,88%.