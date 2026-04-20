De qué murió Luis Brandoni

El actor tenía 86 años y permanecía internado desde el 11 de abril. Su estado se agravó en las últimas horas.

El actor argentino Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril a los 86 años , luego de permanecer internado durante varios días en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cuadro se había iniciado el 11 de abril, cuando sufrió un accidente doméstico en su casa: una caída que le provocó un hematoma subdural, una lesión cerebral que requiere seguimiento médico estricto.

Si bien en un primer momento su evolución generó expectativas de recuperación, con el correr de los días su estado se complicó y finalmente falleció durante la madrugada.

La causa de muerte fue una complicación derivada de ese hematoma subdural provocado por el golpe en la cabeza tras la caída.

Este tipo de lesiones implica la acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo, y puede agravarse con el paso de los días, especialmente en personas mayores, como ocurrió en este caso.

Internación y últimos días

Brandoni permaneció internado casi diez días bajo observación médica. Durante ese período, incluso se había evaluado la posibilidad de que retomara su actividad teatral, pero el deterioro de su salud obligó a suspender todos sus compromisos.

El actor estaba protagonizando la obra ¿Quién es quién?, cuyas funciones quedaron canceladas tras el accidente.

Una figura central de la cultura argentina

Con más de seis décadas de trayectoria, Brandoni fue uno de los grandes nombres del cine, el teatro y la televisión nacional. Participó en clásicos como La tregua, La Patagonia rebelde, Esperando la carroza y La odisea de los giles.

También tuvo una destacada carrera política: fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001.

En sus últimos años continuó activo, con trabajos en cine, televisión y teatro, incluyendo la serie Nada y la obra Parque Lezama.

Repercusiones y despedida

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico. Desde el ámbito teatral lo despidieron como “el último primer actor de una generación inolvidable” y destacaron su compromiso con la cultura nacional.

Su muerte marca el cierre de una etapa clave del espectáculo argentino, con una figura que atravesó generaciones y dejó una huella profunda tanto en el escenario como en la pantalla.