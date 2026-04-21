Se cumple un año de la muerte del papa Francisco, el argentino que transformó la Iglesia Católica

Jorge Bergoglio se convirtió, en 2013, en el primer Sumo Pontífice latinoamericano. El Sumo Pontífice falleció el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años, a causa ictus cerebral y colapso cardiovascular.

Argentina y la Iglesia Católica afrontan una jornada cargada de sentimiento este martes 21 de abril: en detalle, se cumple el primer aniversario de la muerte de Jorge Bergoglio. Así, la semana estará marcada por homenajes a quien se convirtió en el papa Francisco y gobernó la iglesia durante 12 años , con una clara agenda reformista y sinodal.

Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años de edad en la Casa Santa Marta, ubicada dentro de la Ciudad del Vaticano. Su muerte se produjo luego de varios meses de un cuadro que deterioró su salud, que incluyó internaciones y tratamientos contra la neumonía. Según informó el Vaticano, las causas oficiales de su fallecimiento fueron un derrame cerebral (ictus), coma y colapso cardiovascular irreversible.

El papado de Francisco estuvo enmarcado en un contexto de gran complejidad de la Iglesia Católica, que naufragaba entre denuncias de abusos de menores, corrupción, y una importante crisis de fieles en todo el mundo. A su llegada, el argentino abogó por una institución más cercana, que tenga al pobre como sujeto central de su programa, combatió a la Curia romana y buscó reconectar con la juventud.

El papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana en Roma , según confirmó el Vaticano . Su última aparición pública había sido apenas un día antes, durante la misa de Pascuas del domingo 20 de abril, cuando —visiblemente debilitado— se mostró desde el balcón central de la basílica de San Pedro para impartir la tradicional bendición “Urbi et Orbi”.

En esa intervención, el pontífice argentino, sentado en silla de ruedas y sin asistencia de oxígeno, volvió a insistir en uno de los ejes centrales de su papado: la defensa de las libertades fundamentales como base de la paz . “No puede haber paz sin libertad religiosa y respeto por las opiniones de los demás”, afirmó ante unos 35.000 fieles reunidos ese día en la Plaza de San Pedro.

A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del #PapaFrancisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado. pic.twitter.com/GCfjJ9UPJo

El mensaje incluyó además un llamado directo a la dirigencia global. Francisco advirtió sobre “la lógica del miedo que aísla” y reclamó redireccionar recursos hacia los sectores más vulnerables. “Estas son las armas de la paz: las que construyen futuro, no las que siembran muerte”, expresó.

En su discurso también hubo lugar para los conflictos internacionales en curso en ese momento - algo que se profundizó durante los últimos meses -, con especial foco en la crisis humanitaria en Gaza. Allí pidió un alto el fuego, la liberación de rehenes y el ingreso urgente de ayuda, en línea con el tono firme y humanista que caracterizó su liderazgo.

La Pascua de 2025 terminó siendo, sin anticiparlo, su última Semana Santa. La misa principal fue encabezada por el cardenal Angelo Comastri, mientras que Francisco solo alcanzó a saludar brevemente a los fieles con un “Buena Pascua”. Días antes había recibido el alta médica tras permanecer 38 días internado por una neumonía bilateral, lo que limitó su participación en el calendario litúrgico.

Pese a su estado de salud, mantuvo uno de sus rituales más significativos: la visita a la cárcel de Regina Coeli en Jueves Santo. Allí compartió un encuentro con 70 reclusos y dejó una de sus reflexiones más recordadas: “Cada vez que entro en un lugar así me pregunto: ¿por qué ellos y no yo?”. Ante la consulta de la prensa sobre cómo atravesaba la Semana Santa, respondió con ironía: “Estoy sentado”, generando sonrisas entre los presentes.

Su sucesor, León XIV, recordó este martes a Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Desde África, donde se encuentra de gira, envió un mensaje en el que destacó la vigencia de su legado: “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”.

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En esa línea, convocó a sostener los valores que marcaron el pontificado de Jorge Bergoglio: “Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”.

La Iglesia homenajeará al papa Francisco a un año de su muerte

En la Argentina, los homenajes tendrán como eje central una misa en la Basílica de Luján, con presencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el gobernador Axel Kicillof. Luego, las actividades continuarán en la Basílica San José de Flores, barrio clave en la vida del pontífice.

El acto litúrgico será encabezado por Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, junto a otras autoridades eclesiásticas. La convocatoria, abierta a fieles de todo el país, remarca el carácter colectivo del homenaje: "Invitamos a todo el Pueblo de Dios a participar de esta celebración, presencialmente o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial en YouTube de la Basílica de Luján (@santuariodelujan), para vivir juntos este tiempo de fe, gratitud y esperanza".

Desde el Gobierno nacional participarán la vicepresidenta Victoria Villarruel y el secretario de Culto, Agustín Caulo, en reemplazo del presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje oficial.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires desplegará una agenda de actividades culturales y religiosas. El eje estará en el Obelisco, donde se proyectará la frase “nadie se salva solo”, una de las más representativas del pontífice. “En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien que llevó la palabra de Dios a todo el mundo”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Las conmemoraciones también incluirán muestras, recorridos guiados y la inauguración de intervenciones artísticas en Flores, en un intento por conectar la dimensión global de su figura con su historia local.