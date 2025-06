Cristina y Máximo Kirchner saludaron a la militancia tras el fallo que confirmó la condena

Decenas de militantes comenzaron a reunirse en las inmediaciones del nuevo domicilio de la ex mandataria, el mismo donde podría comenzar a cumplir la prisión domiciliaria.

La escena ocurrió durante una reunión clave que mantenía la ex presidenta con dirigentes de máxima confianza en su vivienda de la calle San José. Allí, referentes del kirchnerismo analizaban las consecuencias del fallo de la Corte Suprema , que rechazó los recursos presentados por la defensa de Cristina y dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Decenas de militantes comenzaron a reunirse en las inmediaciones del nuevo domicilio de la ex mandataria, el mismo donde podría comenzar a cumplir la prisión domiciliaria , según contempla la legislación para personas mayores de 70 años. Banderas, cánticos y pancartas en respaldo a Cristina coparon las calles aledañas, en una escena que recuerda las movilizaciones de apoyo durante su juicio en 2022.

La ex jefa de Estado, que mantiene una activa influencia en el peronismo y recientemente había anunciado su candidatura a legisladora bonaerense, se enfrenta ahora a un futuro político incierto . La inhabilitación perpetua dispuesta por la Justicia clausura toda posibilidad de competir electoralmente, mientras su sector intenta reorganizarse en un escenario profundamente alterado.

La imagen de madre e hijo juntos en el balcón tuvo una fuerte carga simbólica: no solo marcó una respuesta política al revés judicial, sino también un mensaje de cohesión interna dentro del espacio kirchnerista. A pesar de la condena firme y las versiones sobre su posible detención domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner mostró que sigue decidida a mantenerse como figura central en la vida política del país.

La Justicia le dio 5 días hábiles a Cristina para presentarse en Tribunales para su detención

Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, el que llevó adelante el juicio por la Causa Vialidad, le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py y hacer efectiva su detención para comenzar a cumplir con su condena a seis años de prisión.

El mismo plazo también correrá para el resto de los condenados por la misma causa: Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

El TOF 2 sostuvo que este es un "plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

A su vez, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad que "procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas". Un punto a tener en cuenta es que el lugar de detención para Cristina Kirchner tendrá que poder asegurar su seguridad, no sólo por el rol de presidenta que ejerció en dos oportunidades sino también porque en 2022 sufrió un intento de asesinato.

En ese sentido, la Justicia pidió atender y dar una consideración específica a las "características particulares individuales de cada uno" de los condenados. Una vez que se efectivicen las detenciones, comenzarán a computarse las penas correspondientes a cada caso.

Si bien los jueces podrían haber solicitado su detención inmediata, optaron por este mecanismo porque, a priori, no hay riesgo de que ninguno de los condenados se fugue ya que todos siempre estuvieron a derecho y cumplieron las pautas que la justicia les fijó.

Condena a Cristina Kirchner: podrá solicitar prisión domiciliaria

Una vez que se presenten en Comodoro Py se resolverá cómo cumplirá cada uno su condena. En principio, tendrán que ir a una prisión federal aunque se espera que sus defensas pidan una modalidad domiciliaria por motivos de salud o edad.

La expresidenta Cristina Kirchner tiene 72 años y, teniendo en cuenta que la ley prevé que pueda pedir prisión domiciliaria desde los 70, se espera que cumpla su condena de esta forma, aunque la concesión no es automática y debe ser autorizada por la Justicia. Este trámite puede llevar semanas.

Otro punto a tener en cuenta es la situación de seguridad de Cristina Kirchner, tanto por el rol que ocupó como presidenta dos veces como por el intento de asesinato que sufrió en 2022. Por ese motivo, su lugar de detención debe ser definido con especial atención.

En cuanto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ahora el Tribunal Oral tendrá que notificar a la Cámara Nacional Electoral para eliminar a la expresidenta del padrón electoral, requisito indispensable para poder ser electo.