El mensaje de Cristina Kirchner a los jubilados: "La única manera de enfrentar las políticas de Javier Milei es con organización y con amor"

"Quiero agradecerles las muestras infinitas de cariño y de amor que recibo permanentemente de todos ustedes y que he recibido de todos ustedes en todos estos años y obviamente en los años de gestión de nuestro gobierno", comenzó diciendo Cristina.

"No solamente por el monto de las pensiones y de las jubilaciones. Es también los remedios del PAMI que ya no llegan y la pérdida del poder adquisitivo que han tenido salarios, jubilaciones y pensiones y que se profundiza día a día", explicó.

Es por eso que Cristina le manifestó a los jubilados que "hacen muy bien en estar allí vinculándose".

Por último, expresó: "La única manera de poder enfrentar esta política tan cruel con las dos puntas de la vida, con los niños y con los que ya vivieron la vida, es con organización política y con amor. Con las dos cosas".

El mensaje de @CFKArgentina en el encuentro de jubilados y jubiladas

Vialidad: Cristina Kirchner y el resto de los acusados deben depositar más de $684.000 millones antes de fin de mes

El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó este martes la ejecución del decomiso económico en la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina de Kirchner. En total, l os nueve condenados deberán pagar a fines de julio casi $685.000 millones. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes a nombre de los afectados.

Además de Cristina de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, josé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal. El monto reclamado es $684.990.350.139,86.

No queda claro cuánto debería pagar cada persona. El tribunal no determina cómo se reparte el monto del decomiso, solo menciona la suma total que debe ser pagada y las medidas generales para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Entre ellos, el decomiso en caso de no abonar en el tiempo determinado.