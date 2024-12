Del Gabinete ampliado al triángulo de hierro: la reconfiguración de la administración Javier Milei

El entramado de funcionarios que componen la gestión libertaria podría resumirse como un gran collage en el cual se pueden encontrar amigos y familiares de Javier Milei, empresarios, libertarios puros, peronistas, radicales y ex referentes del PRO. En esa foto de familia también entra su vice Victoria Villarrue l y -casi en su totalidad- el clan Menem , que juega un rol clave en el día a día. Como si todo esto fuera poco, por estos días la juventud libertaria pelea por su lugar en las filas.

La fotografía del gabinete inicial difundida en diciembre del año pasado dista mucho de la composición actual . Varios de los funcionarios y dirigentes que lo acompañaron a Javier Milei en su corta carrera política ya no están, en muchos las tensiones con el triángulo de hierro conformado por el jefe de Estado, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , y el asesor Santiago Caputo, los dejaron fuera del Poder Ejecutivo. No obstante, las diferencias sobre el futuro partidario y sobre la gestión empezaron a corroer también a la tríada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1862146483706827134?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1862146483706827134%7Ctwgr%5E6f08c9ec6e137796f1a071fbe6a5ff03bc8239b2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-encabezo-una-reunion-gabinete-y-pondero-sus-ministros-n6087155&partner=&hide_thread=false EL MEJOR GOBIERNO DE LA HISTORIA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/HK4cGCk8dl — Javier Milei (@JMilei) November 28, 2024

El fracaso de la Ley de Bases en mayo fue clave para una primera revisión de los ministros. En aquel entonces, Javier Milei sentenció que todo el Gabinete quedaba "bajo análisis". En ese marco, la primera salida fue la de su amigo Nicolás Posse, cuyo cargo como jefe de ministros fue ocupado por Guillermo Francos, como una premiación por las negociaciones para destrabar la iniciativa clave para el Gobierno. Desde aquel entonces se movieron varias piezas en el casillero.

Cambios en el Gabinete durante la gestión libertaria

Nicolás Posse , ex jefe de Gabinete: amigo y estrecho colaborador de Javier Milei, terminó eyectado del cargo por críticas a su gestión y en un manto de sospechas sobre presunto espionaje.

, ex jefe de Gabinete: amigo y estrecho colaborador de Javier Milei, terminó eyectado del cargo por críticas a su gestión y en un manto de sospechas sobre presunto espionaje. Guillermo Ferraro , exministro de Infraestructura: fue el primero en abandonar la gestión, después de que lo acusaran desde Casa Rosada por filtraciones a la prensa.

, exministro de Infraestructura: fue el primero en abandonar la gestión, después de que lo acusaran desde Casa Rosada por filtraciones a la prensa. Mario Russo , exministro de Salud: renunció por “razones personales”, luego de una gestión de bajo perfil y de doble comando con el actual titular de la cartera, Mario Lugones.

, exministro de Salud: renunció por “razones personales”, luego de una gestión de bajo perfil y de doble comando con el actual titular de la cartera, Mario Lugones. Diana Mondino, ex canciller: fue la última funcionaria expulsada del Gobierno, tras la votación a favor de Cuba contra el bloqueo comercial de Estados Unidos a la isla.

MINISTROS GABINETE ANUARIO II.jpg Los ministros salientes de la gestión libertaria. Ámbito

Pero además, otros dirigentes y exfuncionarios con influencia en las políticas estratégicas del Gobierno, engrosan la lista: Osvaldo Giordano, extitular de la ANSES; Silvestre Sívori, exinterventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); Marcelo Papandrea, extitular de AySA; Eduardo Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía; Omar Yasín, exsecretario de Trabajo; Flavia Royón, exsecretaria de Minería; Pablo de la Torre, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia; Francisco Sánchez, exsecretario de Culto en el Ministerio de Relaciones Exteriores; Fernando Vilella, exsecretario de Bioeconomía; Joaquín Cottani, exsecretario de Política Económica; y Alejandro Cosentino, exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En los cambios al interior del Gabinete también hubo quienes se vieron favorecidos. Además del ascenso de Francos a jefe de ministros, se creó la cartera de Desregulación y Transformación del Estado especialmente para Federico Sturzenegger, a quien Milei llama "el coloso", apodo que comparte con Luis Caputo. A su vez, las salidas de Russo y Mondino permitieron la entrada de Mario Lugones (muy cercano a Santiago Caputo) en Salud y de Gerardo Werthein al frente de la Cancillería.

En el Ejecutivo descartan más cambios por el momento. No obstante, en algunos pasillos de Casa Rosada se menciona el nombre del titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. "Tiene el boleto picado", aseguran aunque aclaran que una posible salida no será en el corto plazo.

GABINETE MINISTROS ANUARIO.jpg Federico Sturzenegger, Gerardo Werthein y Mario Lugones. Ámbito

Javier Milei y Victoria Villarruel, un vínculo roto desde el comienzo de la gestión

La relación entre el Presidente y su vice continúa siendo nula y sin miras a recomponerse de cara a 2025. El conflicto es de larga data. Allegados a ambos confirman que Milei tardó mucho en contarle a su hermana Karina su intención de sumar a Villarruel a la campaña, ya que sabía que no contaba con el visto bueno de la ahora funcionaria. Días antes del balotaje celebrado en 2023, la entonces candidata agitó actos que llevaban banderas con su nombre sin el sello partidario, algo que molestó a los hermanos, quienes la excluyeron de los discursos el día de la victoria electoral.

Tanto en el Ejecutivo como en el Senado reconocen hace tiempo que entre ambos no hay diálogo -Villarruel no acude a las reuniones de Gabinete- y que el vínculo se sostiene en el contrato político. En ese línea, en Casa Rosada descartan un pedido de renuncia aunque reconocen que la titular del Senado no forma parte de las negociaciones por las listas de cara a 2025.

milei villarruel tanque 9 de julio.jpeg Javier Milei junto a Victoria Villarruel.

En el Ejecutivo consideran que Villarruel "no tracciona tantos votos como ella cree" y molestó además que desde ese lugar pidiera lugares en el Gabinete. Por tanto, en el entorno de Villarruel aseguran que hubo cargos prometidos antes de las elecciones y que el acuerdo no se respetó. Puntualmente, se mencionan las carteras de Defensa (Luis Petri) y Seguridad (Patricia Bullrich), que fueron cedidas al PRO tras el acuerdo de cara al balotaje.

No se trata de cualquier ministerio: todas las iniciativas de la plataforma libertaria en materia de defensa y seguridad fueron elaboradas por Villarruel y su equipo, que daban así por sentado que quedarían en sus manos.

"En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, sentenció semanas atrás Javier Milei blanqueando el estado de situación que lo une con Villarruel.

Pese a los comentarios, la titular del Senado decidió no responder. Para bajar la tensión y comenzar el año nuevo en sintonía de paz, en otro gesto Villarruel suspendió la agenda en el Senado y "desfijar" el posteo que había generado un conflicto diplomático con Francia. Resta ver si alcanza

Triángulo de hierro, el clan Menem y el futuro de La Libertad Avanza

"El triángulo de hierro no se rompe", dijo Javier Milei en agosto, cuando la triple derrota legislativa sufrida por el oficialismo lo obligó a replegarse en los propios. Fue el único momento del año en el cual el "mago del Kremlin" le pidió unos días para descansar junto a su familia en la Patagonia, en medio de rumores de un apartamiento del cargo. Pese a las tensiones, el jefe de Estado siempre mantuvo a su asesor cerca.

Esta decisión no estuvo exenta de tensiones con Karina Milei. Pese a que Caputo y ella conforman el círculo más cercano del Presidente, difieren en algunos temas. El último de ellos, por caso, es el futuro del partido político: mientras que el asesor auspicia al grupo de comunicadores orgánicos e inorgánicos que se autodenominó "brazo armado de las Fuerzas del Cielo", la Secretaria de Presidencia prefiere a los jóvenes de gestión y bendijo al director general de Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem.

Caputo Francos Karina.jpg Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo.

Sobre este último punto, Javier Milei siempre dijo públicamente que Carlos Menem fue para él el “mejor presidente de la historia argentina”. Algo de eso se intuía en la ceremonia de asunción, a la cual invitó a 19 portadores del apellido riojano. Para probarlo, además, mandó a colocar el busto del exmandatario en la Galería de Próceres de Próceres de la Casa Rosada.

El ADN menemista está presente en su equipo de trabajo con lugares privilegiados. De hecho, el regreso de los Menem al poder se vio encumbrado por el arribo de Martín Menem –sobrino del riojano- a la presidencia de la Cámara de Diputados. Con un comienzo tambaleante, el funcionario supo afianzarse y ganar experiencia, pero también algo clave para la continuidad de cualquier miembro del gabinete: la bendición de Karina Milei.

Desde el entorno de la Secretaria de Presidencia hay quienes aseguran que para ella Martín Menem es el sucesor de Javier Milei. Esto, claro, después de que su hermano apueste por la reelección.

En ese marco, muchos se preguntan si Santiago Caputo no debería ser el sucesor o al menos abandonar su rol de asesor e incursionar en la política de manera formal en un futuro. No obstante, desde su entorno lo descartan y aseguran que no es de su interés.